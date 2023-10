Éclatement de la bulle du 5G : Nokia licenciera 14 000 employés

Les affaires de Nokia ont diminué jusqu’à 20% au cours des derniers exercices, c’est pourquoi la société finlandaise a présenté un plan de licenciement qui touchera environ 14 000 employés à l’échelle mondiale afin de réduire les coûts.

En début de 2023, les amis de Nokia ont changé leur image pour la première fois en 60 ans.

Maintenant que Nokia ose même fabriquer des smartphones en Europe, il semble que tout ne soit pas aussi bon que ce que nous disions, car selon nos collègues de Phandroid, ce pari clair et décidé sur la 5G a peut-être entrainé l’éclatement de la bulle et contraint le fabricant nordique à une restructuration importante.

Et nous ne parlons pas du changement d’image, le premier en près de 60 ans, que nous avons vécu au début de cette année 2023, mais de quelque chose de moins anecdotique et plus douloureux comme le licenciement massif d’environ 14 000 employés qui serait déjà en cours de négociation et que Reuters nous avait déjà annoncé il y a quelques jours.

La décision est déjà prise, et le PDG de Nokia, Pekka Lundmark, a justifié la décision et expliqué les circonstances :

La situation du marché est vraiment difficile maintenant, et cela est attesté par le fait que dans notre marché le plus important, qui est celui des États-Unis, nos ventes nettes ont baissé de 40% au troisième trimestre [de 2023].

Le principal responsable de ce problème est l’énorme bulle créée par le passage à la connectivité 5G, qui a déjà eu lieu en grande partie grâce à des ventes massives lors d’exercices précédents, réduisant ainsi considérablement la demande d’appareils.

Et ce n’est pas tout, car l’escalade des tensions géopolitiques, les crises mondiales que nous accumulons depuis plusieurs années et l’inflation incontrôlée ont évidemment contribué à aggraver encore davantage la situation.

Il est à noter que Nokia ne vend pas seulement des smartphones et/ou des appareils mobiles, mais réalise également des bénéfices grâce à des brevets liés à la 5G ainsi qu’à la vente de solutions Wi-Fi et d’équipements 5G de toutes sortes, avec tous ses principaux marchés en train de chuter d’environ 20%.

Et en parlant de chiffres, on nous dit que Nokia supprimera environ 14 000 emplois dans toutes ses divisions et dans toutes ses implantations à l’échelle mondiale, passant ainsi de quelque 86 000 employés à environ 72 000, dans le but d’économiser environ 800 millions d’euros pour l’exercice à venir et jusqu’à environ 1 200 millions par an environ pour 2026.

Nokia n’est pas le premier fabricant de technologies ni le dernier, malheureusement, à ajuster ses activités et ses coûts de production, car il n’y a pas longtemps, Qualcomm annonçait également le départ d’environ 1 200 employés en raison de la « continuelle incertitude dans l’environnement macroéconomique et de la crise de demande ».