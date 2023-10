Acheter une bonne trottinette électrique te coûte moins de 250 euros : signée Xiaomi et idéale pour te déplacer

Xiaomi facilite votre passage de la voiture à la trottinette électrique en faisant chuter le prix de l’un de ses meilleurs modèles, attention, seulement pendant quelques heures.

Cette trottinette électrique Xiaomi a la puissance nécessaire pour se déplacer à une vitesse de 20 kilomètres par heure en ville.

Si vous êtes fatigué de votre voiture et que vous recherchez un nouveau moyen de transport pour vous déplacer en ville, une trottinette électrique est l’une des alternatives les plus intéressantes. Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour en acheter une, vous pouvez trouver de bonnes options pour moins de 250 euros. L’une des meilleures est la Xiaomi Electric Scooter 4 Go, une trottinette conçue pour vous aider à vous déplacer en ville à un prix très attractif.

Cette trottinette 4 Go peut atteindre une vitesse de 20 kilomètres par heure grâce à sa puissance de 450 W, et elle peut parcourir 18 kilomètres avant d’épuiser sa batterie. Le meilleur ? Son prix est actuellement en baisse sur la boutique officielle de Xiaomi, où vous pouvez l’acheter pour seulement 239,99 euros en utilisant également un coupon de réduction de 10 euros.

Cette trottinette électrique a un prix de vente recommandé de 299,99 euros, vous économisez donc 60 euros si vous profitez de l’occasion offerte par Xiaomi. Elle est également disponible sur Amazon, MediaMarkt et Ebay, mais elle coûte généralement autour de 280 euros, ce qui n’est pas aussi rentable.

Xiaomi Electric Scooter 4 Go

Achetez la trottinette Xiaomi pas cher avec une réduction de 60 euros

Xiaomi propose un large catalogue de trottinettes électriques, mais cette Scooter 4 Go se distingue en étant la moins chère de toutes. Elle est conçue pour les utilisateurs qui vont l’utiliser de manière quotidienne et qui ne veulent surtout pas dépenser beaucoup d’argent. Vous pouvez vous déplacer à une vitesse maximale de 20 kilomètres par heure avec elle, ce qui est parfait pour arriver rapidement à votre destination sans mettre en danger la circulation.

La trottinette atteint cette vitesse grâce à sa puissance de 450 W. Si vous circulez dans des endroits très fréquentés, vous pouvez utiliser les 3 modes de conduite disponibles : balade (5-6 km/h), standard (5-15 km/h) et sportif (5-20 km/h). De cette façon, vous pouvez limiter la vitesse pour une conduite plus sûre. Ainsi, vous pouvez l’utiliser pour vous rendre au travail, faire des courses ou aller chez un proche sans avoir à prendre la voiture et sans vous soucier des embouteillages ni du stationnement.

Le Xiaomi Electric Scooter 4 Go a un design très moderne dominé par la couleur noire avec des détails en orange. Il a des poignées antidérapantes sur le guidon, ainsi qu’un écran multifonction où vous pouvez voir la vitesse, la batterie restante et d’autres détails intéressants. Juste en dessous de ce panneau se trouve le bouton multifonction avec lequel vous pouvez allumer et éteindre la trottinette, changer le mode de conduite et allumer les lumières rapidement et facilement.

Un autre aspect remarquable de cette trottinette qui baisse de prix est qu’elle est équipée de pneus anti-crevaison qui minimisent les vibrations lorsque vous conduisez sur des terrains irréguliers. Il s’agit également d’une trottinette très résistante grâce à son acier SPFH590, et elle est équipée de nombreux feux et réflecteurs pour que les autres automobilistes puissent toujours vous voir sur la route. Lorsque vous devez ralentir, vous le ferez en toute sécurité grâce au système double de freinage.

Xiaomi Electric Scooter 4 Go

La touche finale est une batterie qui peut durer jusqu’à 18 kilomètres avant de s’éteindre. Vous pouvez donc être sûr de pouvoir faire l’aller-retour vers votre destination sans craindre que la trottinette se retrouve sans énergie. De plus, elle dispose d’un système de récupération d’énergie qui peut prolonger l’autonomie au-delà des 18 kilomètres.

En résumé, ce Xiaomi Electric Scooter 4 Go nous semble être une trottinette électrique très complète pour son prix. Utilisez le coupon de réduction de 10 euros dans la boutique Xiaomi et vous l’obtiendrez pour seulement 239,99 euros. Sans aucun doute, c’est un véhicule qui va complètement changer la façon dont vous vous déplacez en ville. Attention, n’oubliez pas que vous n’avez que jusqu’au dimanche 29 au soir pour profiter de cette occasion.

