Se vante d’avoir renvoyé un employé qui n’était présent que depuis 4 jours dans son entreprise et les critiques ne tardent pas à arriver

Ce PDG espérait que les personnes applaudissent sa décision, mais ce ne fut pas le cas.

Le PDG de cette entreprise ne s’attendait pas à une telle réaction de son public.

Bien qu’elle n’ait pas de concurrent dans son secteur, beaucoup veulent rivaliser avec LinkedIn. Le réseau social professionnel est très utile pour trouver un emploi, mais il ne se limite pas seulement à cela. En effet, de nombreux entrepreneurs l’utilisent pour raconter leurs histoires à la tête d’une entreprise ou pour se vanter de leurs avancées dans leur domaine de travail. Cette fois-ci, nous parlons d’un PDG qui s’est vanté d’avoir licencié un employé qui n’a travaillé que 4 jours dans son entreprise.

Ce n’est pas un cas unique ni paradigmatique, car cela arrive souvent. En réalité, un entrepreneur indien a licencié presque tout son personnel puis s’est moqué d’eux, ce qui laisse beaucoup à désirer et a été très critiqué.

Cette fois-ci, le PDG de l’entreprise n’a pas été critiqué avec autant de virulence que celui-là. Mais il est vrai que de nombreuses personnes ont souligné la manière négative dont il a abordé la question au lieu de chercher une alternative convaincante pour tous. Voyons les raisons du licenciement et comment il s’est justifié.

Les raisons du licenciement

Drew Himel, le PDG de Fireside, a partagé sur LinkedIn une expérience lorsqu’il travaillait chez PCR, une autre entreprise américaine. Il y expliquait qu’il avait dû licencier l’un de ses employés seulement 4 jours après son arrivée dans l’entreprise.

« J’ai licencié l’un de mes employés 4 jours après son arrivée dans l’entreprise. Ce n’a pas été une décision facile, mais elle était importante. »

La culture de travail de cette entreprise avait un facteur essentiel selon le PDG. C’est pourquoi ils valorisaient non seulement le talent, mais aussi que les personnes qui composaient l’entreprise soient vraiment aimables, ce qui était fondamental pour le travail. C’était une entreprise très petite, avec seulement 12 employés, il était donc important d’avoir une très bonne ambiance de travail, en plus d’être quelque chose de facile à contrôler. Pour cette raison, l’entrepreneur explique :

« Donc, quand j’ai entendu que l’employé en question réprimandait sévèrement un membre junior de notre équipe, j’ai dû le licencier. Ce n’est pas la culture que nous sommes en train de créer. »

Malgré le fait que le PDG se vantait d’avoir défendu un autre travailleur pour cette raison, de nombreuses personnes ont souligné les aspects et les incohérences du message. D’une part, certains affirment que ce n’est pas la bonne manière de faire, qu’il aurait pu lui parler en privé pour qu’il modère son comportement et dirige ainsi ces attitudes vers ses collègues. D’autres affirment que dans une entreprise où la gentillesse est valorisée, il est assez peu aimable de licencier quelqu’un qui avait besoin d’un emploi sans médiation préalable.

« Vous pouvez avoir les personnes les plus intelligentes dans une pièce, mais si elles ne sont pas capables de travailler en équipe, cela ne fonctionnera pas. »

Les critiques à son encontre sont évidentes : il était plus important de parler avec l’employé et de comprendre ce qui se passait et pourquoi il agissait ainsi que de le licencier réellement. Beaucoup ont souligné que c’est une histoire dont on « ne doit pas apprendre ». D’autre part, malgré les critiques, de nombreux autres utilisateurs se sont ralliés à sa version des faits et ont applaudi sa sévérité en affirmant que c’est le chemin à suivre pour maintenir une bonne ambiance au sein d’une entreprise.