Seulement 159 euros: ce milieu de gamme répond à tous les critères et affronte directement le célèbre Xiaomi

Ce milieu de gamme realme a tout ce dont vous avez besoin pour profiter de chaque jour, c’est un bon achat si vous recherchez quelque chose de simple et pas cher.

Le dos du realme Narzo 50 en couleur bleue.

Un téléphone portable bon, joli et très pas cher qui marque le rythme ? Je suis là pour vous parler du realme Narzo 50, un appareil que vous pouvez acheter dès maintenant pour seulement 159 euros. Nous parlons bien sûr de sa version mondiale, qui a progressivement baissé sur Amazon. De plus, si vous êtes un utilisateur Prime, vous n’aurez rien à payer pour l’expédition.

Le smartphone de realme est sorti à un prix avoisinant les 250 euros, au cours des derniers mois, son prix a diminué sans relâche pour devenir une option très tentante. Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, si vous cherchez simplement un smartphone performant pour effectuer les tâches quotidiennes, c’est un excellent achat. Au fait, vous pouvez l’avoir également pour 159 euros sur PcComponentes.

Achetez le téléphone mobile realme au meilleur prix

MediaTek Helio G96

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran LCD de 6,6″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5.000 mAh et charge à 33 W

Prise jack 3.5 mm, USB-C et NFC

Sous le châssis de notre protagoniste se trouve un processeur en lequel vous pourrez avoir confiance. Le Helio G96 de MediaTek n’est pas le processeur le plus connu, mais il fera tourner les applications que nous utilisons tous les jours sans complications. Nous ne l’avons pas mentionné, il est accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Son écran atteint 6,6 pouces et bénéficie d’une haute résolution, vous pourrez profiter de votre contenu préféré. Il occupe une grande partie de la face avant, ce qui se traduit par une expérience assez immersive et une esthétique moderne. D’autre part, il est très fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

À l’arrière élégant de ce realme se trouvent trois caméras avec lesquelles vous pourrez prendre des photos plus que décentes. Ne vous laissez pas tromper par son prix, de nos jours même les téléphones mobiles les moins chers sont capables de faire du bon travail. Exploitez sans crainte sa caméra principale de 50 mégapixels, ainsi que sa caméra frontale pour vos selfies et vidéos TikTok.

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Un bon téléphone portable pour moins de 160 euros ? Ce realme est une bonne option, car tous les téléphones mobiles attractifs et pas cher ne sont pas de Xiaomi. Il a tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien, c’est un achat sur lequel vous ne vous tromperez pas si vous recherchez la simplicité. Nous ne savons pas combien de temps il sera disponible à ce prix, mais je n’y réfléchirais pas trop longtemps.

