10 nouvelles applications pour Android de ces dernières semaines auxquelles vous ne devriez pas passer à côté

Ces 10 applications gratuites sont récemment arrivées sur Google Play et valent vraiment la peine d’être essayées !.

Applications sur un téléphone Android

Chaque semaine, une grande variété d’applications gratuites de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store, et afin que vous n’ayez pas à toutes les essayer pour voir lesquelles valent la peine et celles qui ne le sont pas, nous sélectionnons les meilleures chaque semaine et nous vous les présentons afin que vous puissiez les essayer et décider si vous voulez les installer sur votre téléphone ou les supprimer.

Sans plus tarder, nous vous présentons les 10 meilleures applications gratuites pour Android qui sont arrivées sur le Google Play Store au cours des dernières semaines.

QR Code Scanner & Launcher

Si vous recherchez un scanner de codes QR gratuit et facile à utiliser, vous devriez essayer QR Code Scanner & Launcher, un outil pratique qui vous permet de scanner n’importe quel code QR depuis l’écran d’accueil de votre téléphone et de consulter l’historique de tous les codes que vous avez scannés avec cette application.

QR Code Scanner & Launcher est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous proposons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement QR Code Scanner & Launcher

Hidden Camera Video Recorder

Hidden Camera Video Recorder est une application gratuite qui transforme votre appareil en une caméra cachée, car elle vous permet de enregistrer des vidéos avec la caméra arrière ou frontale lorsque l’application est en arrière-plan sans afficher une prévisualisation de ce que vous enregistrez.

Cette application est très facile à utiliser et dispose d’une variété de fonctions telles que le démarrage ou l’arrêt de l’enregistrement vidéo en un seul toucher, la programmation de vos enregistrements, l’enregistrement d’une vidéo pendant un appel téléphonique, le partage ou la suppression d’une vidéo enregistrée, ainsi que l’enregistrement de vos vidéos avec différents effets de caméra.

Téléchargez gratuitement Hidden Camera Video Recorder

Flashlight Home Launcher

Flashlight Home Launcher est une application créée par les mêmes développeurs que QR Code Scanner & Launcher, qui vous permet d’avoir un accès direct à la lampe de poche de votre téléphone sur l’écran d’accueil.

Mais ce n’est pas tout, car en plus de vous permettre d’avoir toujours une lampe de poche puissante à portée de main, cette application intègre également une boussole pour que vous ne vous perdiez pas lorsque vous êtes à l’extérieur, ainsi qu’un service d’alertes d’urgence pour demander de l’aide lorsque vous en avez besoin.

Téléchargez gratuitement Flashlight Home Launcher

Trinet Socks VPN

Trinet Socks VPN est un client VPN gratuit pour Android qui vous offre une connexion stable via des serveurs à haute vitesse, des filtres de dérivation et différents protocoles de tunnelisation pour protéger votre connexion.

Trinet Socks VPN ne nécessite pas de compte pour être utilisé, il est compatible avec différents protocoles VPN tels que SSH, SSL ou WebSocket, n’a pas de limite de vitesse ni de bande passante et se reconnecte automatiquement en cas de déconnexion pour quelque raison que ce soit.

Téléchargez gratuitement Trinet Socks VPN

ChatLikePro – AI Powered

ChatLikePro est un puissant chatbot d’IA pour Android qui est basé sur les API de GPT 3.5 et GPT 4 et qui se charge de répondre rapidement et précisément à toutes vos questions.

Cette application gratuite vous permet de régénérer les réponses, d’éditer les questions précédentes, d’accéder à toutes les réponses générées par l’IA et de consulter vos demandes passées grâce à sa fonction d’historique.

Téléchargez gratuitement ChatLikePro – AI Powered

NoteKedr

NoteKedr est une application simple de prise de notes pour Android qui vous permet de prendre note de vos pensées, d’anoter des informations importantes, d’organiser votre quotidien et de faire votre liste de courses de manière très simple, car cette application dispose d’une interface simple et intuitive à laquelle vous vous adapterez presque instantanément.

NoteKedr est une application entièrement gratuite, sans publicités ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien vers le Play Store que nous vous fournissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement NoteKedr

Swoove Studio – 3D Animation

Swoove Studio est une application gratuite intéressante qui vous permet de créer vos propres vidéos avec des animations 3D de manière facile et rapide, même si vous n’avez jamais créé ce type de vidéo auparavant.

Parmi les caractéristiques les plus remarquables de cette application, citons une fonction de suivi facial qui suit votre visage et enregistre votre voix, un éditeur de mouvements qui vous permet de créer les vôtres et une option qui vous permet d’ajouter des effets spéciaux, des effets sonores et toutes sortes de filtres.

Téléchargez gratuitement Swoove Studio – 3D Animation

NumCraft

Si vous cherchez depuis un certain temps une application de calculatrice simple et fonctionnelle, vous devez essayer NumCraft, une application gratuite avec une interface intuitive très facile à utiliser et qui n’a que les fonctions de base pour effectuer des opérations mathématiques.

Téléchargez gratuitement NumCraft

Puff Tracker: Stats/Quit Vape

Puff Tracker est un outil simple et pratique qui vous permet de surveiller et de contrôler votre consommation de cigarettes électroniques, car cette application vous permet de suivre les bouffées que vous prenez chaque jour, consulter les bouffées que vous prenez chaque heure et fixer des objectifs de vapotage quotidiens, entre autres options.

Puff Tracker est une application entièrement gratuite avec des publicités et des achats intégrés allant de 1,19 euro à 11,99 euros.

Téléchargez gratuitement Puff Tracker: Stats/Quit Vape

Daily Personalized Horoscope

Si vous êtes du genre à consulter votre horoscope tous les jours, vous allez adorer Daily Personalized Horoscope, une application gratuite qui vous propose des horoscopes quotidiens, hebdomadaires et mensuels entièrement personnalisés pour vous.

Téléchargez gratuitement Daily Personalized Horoscope