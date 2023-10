12 Go de RAM pour moins de 300 euros: ce nouveau téléphone Motorola est un achat très intelligent

Si vous souhaitez dépenser moins de 300 euros pour votre prochain téléphone, ce Motorola est une excellente alternative grâce à son design, son écran AMOLED et son autonomie.

Ce smartphone Motorola séduit dès le premier regard avec son design et sa couleur rouge éclatante // Image: Urban Techno.

Vous souhaitez renouveler votre vieux téléphone portable, vous avez un budget maximal de 300 euros et vous préférez que le remplaçant soit un smartphone récemment sorti sur le marché. Nous vous donnons un nom : le Motorola moto g84. Ce smartphone de milieu de gamme est récemment arrivé sur le marché et est un achat très intelligent en raison de son équilibre. Vous serez impressionné par son design, avec une couleur rouge séduisante, et ses 12 Go de RAM, mais il offre également une qualité d’écran, de processeur et de batterie.

Malgré le fait qu’il n’ait été commercialisé que depuis quelques semaines, il est déjà possible d’acheter ce moto g84 à un prix plus bas. Son prix de vente conseillé est de 299,99 euros, mais nous l’avons vu pour 269,90 euros chez Ebay. Il est également souvent en promotion sur Amazon, PcComponentes et MediaMarkt, vous avez donc plusieurs stores parmi lesquels choisir pour économiser quelques euros sur votre achat.

Le Motorola moto g84 est vendu au prix de 299 euros sur la boutique officielle de Motorola, il est donc plus rentable chez les autres distributeurs. Si c’était déjà un bon achat à son prix d’origine, il le sera encore plus si vous économisez 20 à 30 euros lors de son acquisition.

Motorola moto g84

Motorola moto g84, un smartphone avec 12 Go de RAM pour moins de 300 euros

Il est inévitable, la première chose qui attire l’attention sur le Motorola moto g84 est son design. Et pour cause, la couleur rouge éclatante de son dos est hypnotisante de par son originalité, avec un dos en cuir végétalien qui lui donne une touche « premium ». Notez que vous obtiendrez un smartphone extrêmement confortable à tenir en main grâce à une épaisseur de 7,6 millimètres et un poids très léger de 167 grammes. De plus, une coque de protection est incluse dans la boîte, vous n’aurez donc pas besoin de l’acheter séparément.

Le moto g84 vous garantit également de profiter d’images de haute qualité sur son écran OLED de 6,55 pouces, avec une résolution Full HD+ (2400×1080) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Les images qu’il offre sont nettes, avec un bon contraste et une fluidité très agréable. Grâce à cette qualité, on peut dire que c’est un bon smartphone pour regarder du contenu multimédia, avec l’aide d’un double haut-parleur stéréo avec Dolby Atmos.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Qualcomm Snapdragon 695, qui offre de bonnes performances au quotidien. Avec le Motorola moto g84, vous pourrez exécuter des applications plus basiques, comme Instagram ou Chrome, ainsi que des applications plus exigeantes comme les jeux. La fluidité de l’expérience est également due aux 12 Go de RAM, accompagnés de 256 Go de stockage pour avoir suffisamment d’espace pour installer des applications et stocker des fichiers.

Ce smartphone Motorola nous semble un achat très intelligent pour deux autres raisons. Premièrement, il est doté de la connectivité 5G, il peut donc naviguer à vitesse maximale. Deuxièmement, il est livré avec une version d’Android 13 très propre qui rend l’expérience merveilleuse. Il bénéficie de 3 ans de mises à jour Android à venir, il sera donc mis à jour jusqu’à Android 16.

Motorola moto g84

Nous adorons également le Motorola moto g84 pour son autonomie très étendue. Il est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui tient facilement 2 jours d’utilisation, vous pouvez donc rester longtemps sans avoir besoin du chargeur. La charge rapide est de 33 W, il faut donc un peu plus d’une heure pour la recharger. En ce qui concerne la partie photo, l’appareil photo arrière de 50 mégapixels se démarque particulièrement.

En résumé, il s’agit de l’un des meilleurs smartphones Motorola du moment. Il offre une expérience très équilibrée et vous pouvez déjà l’acheter à un prix plus bas chez des détaillants tels que Ebay, Amazon et PcComponentes. Bien qu’il soit récemment sorti, vous pouvez économiser jusqu’à 30 euros sur votre achat.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.