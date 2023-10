Akira Toriyama voulait tuer définitivement Goku jusqu’à deux occasions

Et que Gohan devienne son remplaçant.

Goku (et Kaito) comme nous ne les avons jamais vus dans l’anime

Dragon Ball est actuellement plus vivant que jamais avec l’annonce de la nouvelle série animée, Dragon Ball Daima, et l’arrivée imminente de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, qui viennent s’ajouter à Dragon Ball Super, mais il y a eu un temps où la situation de Goku était presque la même, le protagoniste de l’œuvre créée par Akira Toriyama.

Eh oui, car l’idée originale d’un jeune Akira Toriyama était que Goku meure, mais définitivement, sans être ressuscité par les Dragon Balls, à la fin de l’arc centré sur Cell, et que son fils Gohan devienne alors le protecteur de l’humanité. Cependant, d’après une interview réalisée pour le guide Daizenshuu en 1995 et dont de nombreux médias se sont récemment inspirés, la grande popularité de Goku et la baisse de popularité de Gohan à ce moment-là, en particulier au Japon, ont amené Toriyama et l’éditeur Shūeisha à changer d’avis.

Une fin tragique qui ne s’est pas concrétisée

Mais ce n’était pas la seule fois où le créateur japonais voulait en finir avec Kakarot une fois pour toutes, car il voulait également le faire en tant que conclusion de la saga de Boo et en tant que dernière adieu au personnage. Une fois de plus, l’éditeur lui a demandé de ne pas le faire, arguant que tuer Goku serait une décision trop radicale et que les fans de la série seraient déçus. Toriyama a accordé une interview au magazine japonais V-Jump en 1995, dans laquelle il déclare :

Au départ, je voulais que Goku meure dans le dernier combat. Je voulais une fin tragique, comme dans les pièces de Shakespeare. Mais les éditeurs n’étaient pas d’accord.

Et encore une fois, citant le guide Daizenshuu 7: Dragon Ball Encyclopedia, publié par Shūeisha en 1996 :

Je pensais que ce serait une fin plus marquante si Goku mourait. Je voulais que les fans se sentent tristes.

Nous aurions personnellement aimé une telle fin pour le personnage, mais bien sûr, nous aurions manqué toutes les aventures qu’il vit maintenant et celles qui lui restent à vivre. Qu’en pensez-vous ?