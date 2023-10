Samsung vient d’inaugurer un écran de plus de 600 mètres carrés aux États-Unis

Les stades ont généralement de grandes écrans pour que les spectateurs puissent voir les résultats de leur équipe ou se voir quand une caméra les filme ; cependant, cet écran est encore plus colossal. La marque coréenne Samsung a installé un énorme panneau de plus de 600 mètres carrés au Minute Maid Park, où joue l’équipe de baseball Houston Astros, au Texas.

Comme le rapporte Samsung dans son newsroom, il mesure 6 875 pieds carrés, soit 638,71 mètres carrés. Il est à peu près aussi grand qu’un écran de cinéma moyen. Cela lui permet d’être clairement visible depuis n’importe quel siège. Pour sa fabrication, plus de 5 300 000 LED ont été utilisées, ce qui en réalité non seulement un écran immense, mais aussi net.

