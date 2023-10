Ce petit appareil coûte moins de 35 euros et a changé à jamais ma vieille télévision

Pas besoin d’acheter une nouvelle télévision, il vous suffit de cet petit appareil pour la renouveler complètement.

Le Fire TV Stick d’Amazon connecté à une télévision.

Ce petit appareil est l’un de mes meilleurs achats sur Amazon. Une création qui vous permettra de transformer n’importe quelle vieille TV en une smart TV dernier cri. Le Fire TV Stick d’Amazon est disponible pour moins de 35 euros dans sa version Lite, avec une livraison rapide et gratuite si vous êtes membre d’Amazon Prime.

Version Lite ? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, je vous recommande la version la moins chère pour une raison très simple, votre expérience sera la même. La seule différence est que le Fire TV Stick standard inclut plus de boutons sur sa télécommande. Comme je suppose que vous avez déjà une télécommande pour votre téléviseur, vous n’avez pas besoin de fonctionnalités supplémentaires et vous pouvez économiser 10 euros.

Un avant et un après pour votre téléviseur fatigué

Tout ce que vous avez à faire est de connecter le Fire TV Stick à l’un des ports HDMI de votre téléviseur. Après quelques secondes de configuration, la magie opérera, votre vieille TV renaîtra avec un nouveau système d’exploitation. Fire TV OS est arrivé dans votre vie, cet ancien téléviseur qui agonisait dans votre salon vient de devenir le centre de divertissement ultime.

Le système d’exploitation créé par Amazon fonctionne avec fluidité et vous donnera accès à toutes ces applications que vous avez toujours voulu avoir. Les meilleures plateformes de séries et de films seront à seulement quelques boutons de distance, vous ne manquerez rien. Peu importe si vous préférez Netflix, Disney+, Filmin, Twitch ou tout autre plateforme.

Sur la télécommande qui accompagne ce Fire TV Stick, vous trouverez un bouton pour invoquer facilement Alexa. L’assistant virtuel des Américains est l’un des plus complets et polyvalents, il comprendra sans problème le langage naturel. Profitez-en chaque jour, posez-lui toutes sortes de questions ou demandez-lui de rechercher du contenu pour vous. Une fois que vous vous habituerez à sa compagnie, il n’y aura pas de retour en arrière, je vous l’assure.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire, ce petit appareil arrive pour révolutionner votre foyer. Même le téléviseur le plus obsolète et solitaire se transformera en une machine de dernière génération. Je l’ai chez moi et je l’utilise tous les jours, c’est l’un des achats dont j’ai le plus profité.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.