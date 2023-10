Quand changer la batterie de l’iPhone : 3 signes que le moment est venu

Maintenant, vous pouvez savoir quand changer la batterie de votre iPhone avec ces trois indications

Voici les trois indications claires pour savoir quand changer la batterie de votre iPhone.

Quand changer la batterie de l’iPhone ? C’est l’une des grandes questions que se pose tout détenteur d’un téléphone Apple au moins une fois dans sa vie. Les iPhone, tout comme tout autre appareil mobile, subissent des problèmes de dégradation de la batterie, ce qui signifie qu’à un moment donné, elle doit être remplacée.

Connaître le moment exact pour changer la batterie de l’iPhone n’est pas compliqué, bien que ce ne soit pas une tâche facile. Il faut être attentif à une série de signes indiquant que le moment est venu et que l’iPhone doit passer par une intervention pour un remplacement de batterie.

Trois signes indiquant quand changer la batterie de l’iPhone

Logiquement, les signes ne sont pas exclusifs. Cela signifie que si l’un apparaît, il est probable que les autres signes soient présents et qu’ils puissent se manifester à tout moment. La seule chose à préciser est que, en cas d’apparition, il ne faut pas se précipiter pour changer la batterie.

En réalité, il est recommandé de se rendre au service technique d’Apple, ou à défaut, à un centre agréé afin de connaître réellement l’état de la batterie. Les conseils et les informations qu’ils fournissent permettront de savoir avec certitude s’il est nécessaire de changer la batterie de l’iPhone.

L’iPhone surchauffe en effectuant n’importe quelle tâche

Il n’est pas normal que l’iPhone atteigne une température supérieure à ce qui est attendu sans effectuer de tâche quelconque, ou simplement en répondant à des messages sur WhatsApp. Il est difficile de mesurer la température de l’iPhone sans outils appropriés, mais il est facile de sentir qu’il y a un problème avec la température.

Dès que vous ressentez de l’inconfort en tenant l’iPhone en main, il y a un problème avec l’appareil. Il y a des situations où il est normal que l’iPhone chauffe, par exemple lorsqu’il est utilisé pendant la charge, mais dans les autres situations, cela ne devrait pas se produire.

La capacité de la batterie de l’iPhone est inférieure à 80%

Apple permet à ses utilisateurs de connaître l’état de santé de la batterie de l’appareil. Les étapes pour le faire sont simples à suivre : accédez aux paramètres du système, puis à la batterie, et vérifiez l’état de la batterie. À cette dernière étape, l’appareil affichera l’état de santé de la batterie de l’iPhone.

Si la batterie est inférieure à 80% de santé, il est recommandé de la surveiller attentivement car des problèmes d’autonomie commenceront à apparaître. Il n’est pas strictement nécessaire de la changer si elle est inférieure à 80% de santé, mais il faut savoir que le moment de le faire arrivera bientôt.

L’iPhone s’éteint ou se réinitialise sans raison.

C’est probablement l’un des pires problèmes qui peuvent survenir sur un téléphone Apple. Dès que la batterie de l’iPhone commence à causer ce genre de problème, il est préférable de l’emmener dans un centre agréé pour la remplacer.

Ce genre de situation, où l’iPhone cesse d’être fiable en tant qu’appareil de tous les jours, est le seul véritable signe pour changer la batterie de l’iPhone à ce moment-là. C’est le signe le plus évident qu’il y a quelque chose qui ne va pas à l’intérieur de l’iPhone et qu’il doit être vérifié le plus tôt possible.