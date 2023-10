3 écouteurs à réduction de bruit à moins de 100 euros que vous devez essayer

Trois des marques les plus innovantes en ce moment ont chacune des modèles qui vous surprendront, non seulement par leur capacité à annuler le bruit externe.

Avec l’un de ces trois écouteurs, vous ferez une agréable surprise pour plusieurs raisons.

À l’heure actuelle, beaucoup attendent le prochain Black Friday pour faire leurs achats de Noël. Comme nous savons que les écouteurs sont des cadeaux très courants à cette période, nous voulons vous donner deux options d’écouteurs circum-auriculaires avec réduction de bruit et des écouteurs entièrement sans fil. Il est très courant de s’enfermer dans sa propre bulle pour écouter de la musique sans entendre le reste.

C’est pourquoi la réduction de bruit est une fonctionnalité très courante dans les écouteurs actuels. La grande majorité des marques l’incluent déjà dans de nombreux modèles. Les prix peuvent varier, mais nous nous sommes concentrés sur trois modèles de moins de 100 euros qui offrent une grande autonomie et un son de qualité.

Achetez l’un de ces casques Bluetooth et vous ne le regretterez pas

Des marques aussi spécialisées dans le son de toutes les gammes que Sennheiser, JBL et Edifier ont été choisies parmi tant d’autres options. Malgré leur faible notoriété, Edifier se positionne comme une option sûre pour obtenir un son exceptionnel. JBL a un son spécialisé dans les basses. Et Sennheiser est réputé pour un son équilibré sans mettre l’accent sur les basses.

Sennheiser CX True Wireless : l’un des grands avantages de ces écouteurs de technologie allemande est leur autonomie de 27 heures. Ils sont compatibles avec les codecs aptX, SBC et AAC et leurs haut-parleurs de 7 mm offrent un son supérieur. La réduction de bruit est passive grâce aux embouts interchangeables. Avec l’application Smart Control de Sennheiser, vous pouvez choisir votre propre égalisation.

Sennheiser CX True Wireless

Edifier W820NB Plus : ce sont les écouteurs qui offrent le meilleur son de cette liste. Leurs haut-parleurs de 40 mm sont compatibles avec les codecs aptX, mais aussi avec le LDAC de Sony qui propose un débit binaire allant jusqu’à 990 Kbps. Leur réduction de bruit hybride permet de réduire jusqu’à 43 dB du bruit externe. Ils ne pèsent que 220 grammes et leurs coussinets sont très confortables. Vous pouvez ajuster le son ambiant sur 7 niveaux.

Edifier W820NB Plus

JBL Tune 660NC : la marque américaine JBL a un son particulier et assez reconnaissable en se concentrant sur les basses. Ces casques ont une autonomie de 44 heures et une annulation de bruit adaptative qui réduit automatiquement le bruit. Ils peuvent atteindre 55 heures sans activer l’isolation acoustique.

JBL Tune 660NC

Vous le savez maintenant, l’un de ces trois écouteurs vous fera sourire. Pour leur excellent son, leur annulation de bruit plus ou moins poussée et leur confort total, ces options sont de bonnes alternatives d’achat en ce moment. Si vous envisagez d’attendre le Black Friday, je ne pense pas que vous trouverez de meilleurs prix que ceux-ci.

Cet article suggère de manière impartiale et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.