Certaines entreprises de Bill Gates sombrent : il ne semble pas s’en rendre compte et continue de gagner une fortune

Deux de ses entreprises sont sur le point de faire faillite, mais cela n’est pas vraiment un problème pour lui.

Bill Gates est toujours sous les feux de la rampe médiatique

Parfois, laver un jean avec un billet de cinq euros à l’intérieur peut être fatal pour l’économie domestique. Ce n’est pas le cas du milliardaire Bill Gates, qui va perdre plusieurs millions de dollars dans deux entreprises dans lesquelles il a investi et ne le remarquera même pas réellement grâce à l’immense fortune qu’il possède. Pour beaucoup, Bill Gates est le fondateur de Microsoft, pour d’autres il est un brillant analyste qui fait des prédictions sur l’avenir de l’IA ou qui crée des entreprises pour sauver l’environnement avec des moustiques

Aujourd’hui, nous allons parler de comment il a été capable de perdre des millions de dollars sans que cela ne se remarque dans ses caisses, et aussi des entreprises qui sont au bord de la disparition.

Pourquoi Bill Gates continue de gagner de l’argent, même si ses entreprises sombrent

Il faut avouer que Bill Gates a une somme d’argent incroyable. Depuis qu’il s’est retiré de Microsoft et a quitté son poste de PDG au profit d’autres membres de l’entreprise, sa vie a consisté à investir en bourse dans des entreprises stables pour que son argent croisse encore plus et pouvoir l’utiliser dans d’autres entreprises pour ses œuvres philanthropiques. De cette façon, Gates risque de l’argent dans de nombreuses start-ups qui peuvent facilement faire faillite. Dans ce cas, nous avons deux exemples clairs selon Yahoo.

D’une part, il y a AgBiome, une entreprise qui travaillait sur la construction de véhicules agricoles beaucoup plus respectueux de l’environnement. Qui ne consomment pas de combustibles fossiles et permettent aux gens de produire des produits agricoles sans ces dépenses. Cette entreprise a déjà fait faillite et est en train de licencier les dernières dizaines d’employés.

D’autre part, Convoy est une entreprise spécialisée dans le transport terrestre et qui a réduit son personnel de 75% dans l’espoir qu’une autre entreprise puisse l’acheter avant que la débâcle ne frappe, comme cela s’est passé pour AgBiome.

Les clés de tout cela sont les suivantes:

Bill Gates n’a pas une fortune réelle , pour éviter de payer des impôts, les propriétaires des grandes entreprises technologiques choisissent généralement d’avoir leurs richesses en actions .

, pour éviter de payer des impôts, les propriétaires des grandes entreprises technologiques choisissent généralement d’avoir leurs richesses . De cette manière, il a sa fortune disséminée dans des entreprises très stables et puissantes , pour s’assurer que sa source d’argent continue de fonctionner de la meilleure façon possible.

, pour s’assurer que sa source d’argent continue de fonctionner de la meilleure façon possible. Une partie de sa fortune est également investie dans des entreprises en croissance , dont l’investissement est plus risqué mais qui en valent la peine pour lui car elles améliorent la vie des gens.

, dont l’investissement est plus risqué mais qui en valent la peine pour lui car elles améliorent la vie des gens. Dans ce cas, deux de ces entreprises, AgBiome et Convoy, sont en train de disparaître complètement car elles n’ont pas fonctionné.

car elles n’ont pas fonctionné. Cependant, cela n’empêche pas la fortune de Gates de continuer à croître grâce à sa manière d’investir.

Le millionnaire semble s’engager fermement à continuer à le faire de cette manière.

Ces entreprises ont des participations très élevées de la part de Gates, ce qui signifie que même s’il ne les gère pas lui-même, on peut considérer qu’elles lui appartiennent en quelque sorte. Dans tous les cas, il est étonnant de constater qu’il est capable d’accumuler une telle fortune que la perte de deux entreprises avec des investissements de plusieurs millions de dollars ne soit même pas remarquable dans son immense patrimoine. Après tout, il est le sixième homme le plus riche de la planète, ce qui met en évidence sa capacité à perdre de l’argent sans même s’en rendre compte.