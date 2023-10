ChatGPT et Bard sont devenus les outils préférés des criminels : ainsi ont-ils réussi à professionnaliser leurs escroqueries.

Les escroqueries sur internet deviennent de plus en plus professionnelles : les coupables sont ChatGPT et Bard.

Les avancées en intelligence artificielle ont apporté de nombreux avantages à la société, mais aussi de nouveaux risques et menaces. ChatGPT et Bard sont les principaux exemples d’IA, étant les plus connus et, surtout, les plus utiles pour tous les types d’utilisateurs, y compris ceux qui veulent en faire du mal.

Oui, ChatGPT et Bard sont devenus des menaces pour les utilisateurs. Il ne s’agit pas d’une révolution des machines ou d’un problème plus réel tel que la consommation d’énergie des centres de formation des modèles d’IA. Les deux outils sont utilisés pour réaliser des escroqueries en ligne.

Les cybercriminels utilisent ChatGPT et Bard pour leurs escroqueries

Tromper les utilisateurs sur internet n’est pas nouveau. L’existence d’internet a favorisé la croissance des escroqueries et des arnaques à un rythme effréné, et ce qui se passe maintenant, c’est que ce genre de situations se professionnalise à tel point qu’il devient de plus en plus difficile de distinguer une escroquerie d’une réalité.

Les outils d’IA tels que ChatGPT et Bard sont utilisés comme des armes par ces criminels. Le potentiel presque infini de l’IA leur a permis de créer de meilleures escroqueries et surtout de les exécuter de manière beaucoup plus professionnelle, ce qui garantit un taux de réussite plus élevé.

Cette situation de professionnalisation des escroqueries pose un énorme problème pour les utilisateurs. En réalité, un groupe de consommateurs au Royaume-Unis a décidé de lancer un avertissement à la population afin qu’elle soit vigilante face aux modes opératoires de ces nouvelles escroqueries.

Jusqu’à présent, les escroqueries pouvaient toujours être détectées grâce aux fautes d’orthographe qui les caractérisent. L’introduction de ChatGPT et Bard a permis à ces signaux typiques des escroqueries de disparaître, faisant ainsi disparaître complètement ces caractéristiques.

Comment détecter et éviter les escroqueries basées sur ChatGPT et Bard ?

Malgré la difficulté d’identifier ce type d’escroqueries alimentées par ChatGPT et Bard, il existe certaines caractéristiques qui trahissent toujours une tentative d’escroquerie. Il est important d’être toujours prudent et critique envers les informations qui apparaissent sur internet.

Voici quelques conseils pour ne pas tomber dans les pièges des escrocs :

Ne donnez pas vos données personnelles, bancaires ou financières à des personnes que vous ne connaissez pas ou qui ne vous ont pas été recommandées par une source fiable.

Ne transférez pas d’argent ni ne faites de paiements anticipés à des personnes ou des entreprises qui vous proposent des produits ou services trop beaux pour être vrais, ou qui vous demandent une aide urgente pour une raison quelconque.

N’ouvrez pas de pièces jointes ni ne cliquez pas sur des liens envoyés par des personnes inconnues ou suspectes, car ils pourraient contenir des virus ou des logiciels malveillants.

Ne croyez pas tout ce que vous lisez ou entendez sur internet, mais vérifiez les informations auprès d’autres sources et recherchez l’avis d’experts ou d’autres utilisateurs.

ChatGPT et Bard sont des outils très puissants et polyvalents, mais ils peuvent aussi être utilisés à des fins malveillantes. C’est pourquoi il est important de rester vigilant et de se protéger contre les éventuelles escroqueries qui pourraient survenir. Souvenez-vous : si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.