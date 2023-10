C’est la montre que j’utilise quotidiennement et je ne peux pas assez te la recommander : design exquis, appels Bluetooth et GPS

Je vais t’expliquer toutes les raisons pour lesquelles cette montre intelligente me semble être un excellent achat, comme son écran AMOLED et une bonne réduction.

Le design est l’un des grands atouts de la montre intelligente que je recommande, je le trouve magnifique et très confortable // Image : Urban Techno.

Quand on pense aux marques qui fabriquent des montres intelligentes, les premières qui viennent à l’esprit sont des marques comme Samsung, Xiaomi ou Apple. Cependant, cette fois-ci, je veux te recommander un smartwatch d’une marque moins populaire. Il s’agit de la HONOR Watch 4, un modèle à moins de 150 euros qui me semble très complet pour son prix.

Attention, je ne l’invente pas, c’est la montre intelligente que j’utilise au quotidien et j’adore pour des aspects tels que son design exquis, ses fonctions avancées comme les appels Bluetooth et une autonomie très longue. Si tu le portes à ton poignet, tu pourras l’utiliser pour monitorer toute ton activité physique, pour parler au téléphone, pour lire les notifications du téléphone et même pour connaître ton rythme cardiaque.

Le prix de vente recommandé de cette HONOR Watch 4 est de 169 euros, mais tu peux généralement l’acheter moins cher. Nous avons analysé le marché et nous l’avons trouvé déjà à 139 euros dans des stores comme Amazon et AliExpress Store. Il est également disponible à l’achat dans la boutique officielle de HONOR, mais là le prix reste le même.

Pourquoi je te recommande personnellement la HONOR Watch 4

La première raison pour laquelle je te conseille d’acheter cette HONOR Watch 4 est parce qu’elle me semble magnifique. J’ai le modèle de couleur noire, mais la couleur beige me semble tout aussi jolie. De plus, c’est un dispositif très confortable que tu pourras porter au poignet toute la journée. Pas besoin de l’enlever pour dormir ou pour te doucher, car elle est résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM.

De cette HONOR Watch 4, j’adore aussi l’écran AMOLED de 1,75 pouces et d’une résolution de 390 x 450 pixels, car il est vraiment bien visible. La netteté est idéale, toutes les images sont appréciées avec des détails, en plus d’avoir une colorimétrie qui séduit et une luminosité plus que suffisante. De plus, depuis l’application Salud de HONOR, tu peux télécharger des centaines de cadrans de montre pour décorer l’écran, certains d’entre eux sont vraiment beaux et utiles.

Sans aucun doute, ce que je mets le plus en évidence avec cette montre intelligente sont les multiples fonctions qu’elle met à ma disposition. La plus utile est l’appel téléphonique via la connexion Bluetooth, car cela me permet d’envoyer et de recevoir des appels sans avoir besoin de sortir mon téléphone de ma poche. La réception des notifications est également très intéressante, ainsi je peux lire ce qu’on m’a envoyé sur WhatsApp ou sur Gmail confortablement depuis mon poignet.

De plus, la HONOR Watch 4 est un excellent complément pour faire du sport. Elle analyse tes entraînements pour t’informer sur les kilomètres parcourus, les calories brûlées ou le rythme que tu as suivi. Comme elle dispose du GPS, elle enregistre également ton itinéraire en extérieur sans avoir besoin de prendre ton téléphone avec toi. Tant pendant que tu fais du sport que pendant le reste de la journée, la smartwatch prend également soin de ta santé avec le capteur de fréquence cardiaque et celui d’oxygène dans le sang, entre autres outils.

La cerise sur le gâteau est une batterie d’une capacité de 451 mAh. HONOR promet jusqu’à 14 jours d’utilisation normale, mais la réalité est que l’autonomie se rapproche plutôt des 10 jours, ce qui n’est pas mal du tout. Si tu es très exigeant, en utilisant l’écran toujours allumé et tous les capteurs, l’autonomie se réduira à 7 jours. Même ainsi, tu pourras utiliser la HONOR Watch 4 pendant une semaine sans te souvenir du chargeur.

Cette expérience générale avec cette montre intelligente me semble très complète pour son prix, c’est pourquoi je te recommande de l’acheter. Elle n’est peut-être pas très populaire, mais tu constateras que c’est un choix absolu. De plus, tu peux l’acheter habituellement pour 139 euros sur Amazon et AliExpress Store, donc tu économiseras 30 euros par rapport à son prix d’origine.

