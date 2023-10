Tout ce que vous pouvez faire avec la Dynamic Island de l’iPhone

La Dynamic Island des iPhone, expliquée.

Nous vous expliquons tout sur la Dynamic Island de l’iPhone.

Lorsque les iPhone 14 Pro ont été présentés en 2022, Apple nous a tous surpris avec l’inclusion de la Dynamic Island, une encoche en haut de l’écran qui s’intégrait parfaitement avec les fonctions logicielles afin que le remplaçant de l’encoche ait une utilité au-delà de la reconnaissance faciale Face ID.

Avec l’arrivée de l’iPhone 15, tous les modèles disposent de la Dynamic Island et bien qu’elle reste encore très limitée, il est possible de réaliser de nombreuses actions, en plus de bénéficier de nombreuses animations qui rendent l’utilisation de certaines fonctions de l’iPhone beaucoup plus visuelle.

Qu’est-ce que la Dynamic Island

Avant l’arrivée des iPhone 14 Pro, nous savions qu’Apple travaillait sur une alternative à l’encoche, sous la forme d’une pilule ou d’un trou, afin d’incorporer les capteurs de la caméra TrueDepth permettant la reconnaissance faciale Face ID. Ce que nous ne savions pas, c’est que cette nouvelle encoche s’intégrerait également au logiciel.

Quels iPhone sont compatibles avec la Dynamic Island

Les modèles d’iPhone compatibles avec la Dynamic Island sont les suivants :

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15.

Que peut-on faire avec la Dynamic Island

La Dynamic Island prend en charge à la fois les animations des différentes actions qui se produisent sur l’iPhone et les activités en direct de certaines applications. En ce qui concerne les animations, voici tout ce qu’elle peut faire :

Confirmation des transactions Apple Pay.

Indicateurs de confidentialité lorsque le microphone ou la caméra sont utilisés.

Animations des transferts via AirDrop.

Animation lors de la connexion des AirPods.

Indications de la batterie.

Alertes de batterie faible.

Animation du mode silencieux.

Reconnaissance faciale Face ID.

Déverrouillage de l’Apple Watch.

Intégrations NFC.

Connexions AirPlay.

Changements de mode de concentration.

Raccourcis.

Mode avion et données mobiles.

Alertes de la carte SIM.

Accessoires connectés.

Alertes de l’application Localiser.

Animation de la lampe de poche.

Voici les différentes animations de la Dynamic Island, cependant, elle propose également certaines activités en arrière-plan de différentes applications :

Instructions dans l’application Plans. Appels entrants et durée des appels. Lecture de musique Apple, ainsi que d’autres applications. Minuteries. Résultats sportifs en direct. Enregistrement de l’écran.

Est-il possible d’interagir avec la Dynamic Island ?

Il est possible d’interagir avec elle dans les animations liées aux activités en arrière-plan. Par exemple, si quelque chose se déclenche, il est possible de maintenir une pression longue pour mettre en pause, avancer ou reculer le contenu. Tant dans la partie allongée que dans la partie arrondie. De plus, en tapant dessus, il est possible d’accéder à l’application en question. Cependant, il n’est pas possible de désactiver les animations de la Dynamic Island.

Bien que la Dynamic Island ne fasse que démontrer la capacité d’Apple à intégrer le logiciel + le matériel et qu’elle soit un véritable signe de distinction, il est vrai qu’elle pourrait encore offrir plus. Ils pourraient intégrer les notifications ou Siri, surtout maintenant que de plus en plus d’iPhone ont la Dynamic Island sur leur écran. Espérons qu’à l’avenir, ils le feront et nous permettront d’en profiter davantage.