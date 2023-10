Nouvelle application Journal : tout ce que nous pouvons faire avec elle

Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle application Journal pour iPhone.

L’application Journal pour iPhone en détail

Nous allons tout vous expliquer sur la nouvelle application Journal qui est arrivée sur l’iPhone. Cette application est l’une des nouveautés qui ont été retardées d’iOS 17 et que nous n’avons pas vues le jour de la sortie, mais avec l’arrivée de la première version bêta d’iOS 17.2, nous l’avons déjà avec nous.

L’application Journal est, comme le décrit Apple, une nouvelle façon d’apprécier les bons moments de notre vie et de conserver nos souvenirs en toute sécurité. Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle application Journal met également l’accent sur la vie privée des utilisateurs en chiffrant le contenu de bout en bout.

Comment installer la nouvelle application Journal sur l’iPhone

La nouvelle application Journal est une application native de l’iPhone et de l’iPad. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour l’installer. Elle s’installe automatiquement lorsque vous installez iOS ou iPadOS 17.2 sur votre appareil. Pour le moment, iOS 17.2 est en phase bêta, mais lorsque cela sera officiellement lancé, c’est précisément ce qui se produira.

Cependant, il se peut que lorsque vous installez iOS 17.2 sur votre iPhone, elle n’apparaisse pas. Si cela se produit, ne vous inquiétez pas car vous pourrez l’installer depuis l’App Store comme s’il s’agissait d’une application tierce.

Quels iPhones sont compatibles avec la nouvelle application Journal

La nouvelle application Journal est une nouveauté d’iOS 17.2. Cela signifie que tous les iPhones compatibles avec iOS 17 sont compatibles avec cette nouvelle application d’Apple. Il s’agit des suivants :

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone SE 2022.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

iPhone SE 2020

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone XS.

iPhone XS Max.

iPhone XR.

Tout ce que vous pouvez faire avec la nouvelle application Journal

Après avoir vu comment installer l’application Journal et les appareils compatibles avec celle-ci, il est temps de parler de tout ce que vous pouvez faire avec cette nouvelle application d’Apple. Tout d’abord, l’application Journal vous proposera des suggestions personnalisées grâce à l’apprentissage automatique. Des suggestions telles que des photos, des lieux, de la musique ou des séances d’entraînement.

Un autre aspect saillant de l’application est sa confidentialité. La nouvelle application Journal chiffre le contenu de bout en bout et peut être verrouillée avec Face ID ou Touch ID à partir des paramètres, afin qu’elle ne puisse être ouverte que par l’utilisateur.

D’autres aspects marquants de l’application sont les suivants :

Questions d’inspiration : l’application Journal nous propose différentes questions pour que nous puissions réfléchir et ainsi créer une nouvelle entrée si nous ne sommes pas inspirés. Enregistrer dans Journal : possibilité de sauvegarder des suggestions dans le journal et d’écrire à leur sujet plus tard. Filtres pour trouver les entrées plus facilement. Marquage des entrées comme favorites. Possibilité d’ajouter du contenu depuis le menu de partage. Notifications. Possibilité de définir une plage horaire d’utilisation de l’application.

De plus, dans chaque entrée se trouvent tous les éléments que vous pouvez imaginer. Vous pourrez écrire, enregistrer des notes vocales, ajouter facilement des lieux et des photos. Comme vous pouvez le voir, c’est une application assez complète et facile à utiliser.