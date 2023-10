Les Simpson : Homer ne strangulera plus Bart et il y a une raison qui l’explique

Homer s’adapte aux nouveaux temps.

Cette image ne sera plus vue dans les nouveaux épisodes, comme l’affirme Homer Simpson dans la série

Les Simpson, une série télévisée diffusée depuis plus de 30 ans, franchit une nouvelle étape dans son évolution vers les nouveaux temps en confirmant clairement qu’Homer ne strangulera plus Bart. Ce n’est pas quelque chose que les producteurs ont dit, mais que Homer Simpson lui-même a confirmé dans le dernier épisode diffusé de la série.

Les étranglements sont derrière nous

Homer Simpson s’est personnellement chargé de confirmer dans le dernier épisode diffusé (épisode 3 de la saison 35) que stranguler Bart est terminé pour toujours. Dans cet épisode, après avoir serré la main d’un personnage, il a plaisanté sur la prise de sa main, mentionnant les étranglements qu’il faisait auparavant pour finalement dire : « c’était une blague, je ne le fais plus. Les temps ont changé », indiquant clairement que la série a déjà abandonné cette image depuis longtemps.

Étant donné que nous sommes déjà à la fin de l’année 2023 et qu’il y a une plus grande prise de conscience de la maltraitance infantile qu’il n’y en avait dans les années 90, il était prévisible que ce type de situations « comiques » disparaisse peu à peu. La dernière scène d’étranglement de Homer à Bart a eu lieu dans la saison 32, ce qui implique qu’il y a déjà eu beaucoup de temps passé depuis que cette blague a été catégoriquement abandonnée, bien que cela ait été maintenant confirmé qu’elle ne reviendra pas.

Une famille qui transcende les générations

Les Simpson ont le privilège d’être la série télévisée actuelle la plus longue (pas la plus longue), ayant déjà atteint sa saison 35 avec plus de 750 épisodes qui sont diffusés depuis 1989. Pendant de nombreuses années, c’était une série qui, en France, accompagnait quotidiennement des millions de familles pendant le déjeuner, avant d’être reléguée à des chaînes secondaires. Cependant, la série complète jusqu’à la saison 34 est disponible sur Disney+ (la saison 35 arrivera lorsque le doublage sera prêt).

Grâce à ses plus de 33 ans de diffusion, la série a laissé de nombreux moments et épisodes emblématiques. En réalité, son spécial d’Halloween, « La Casa del Árbol del Terror », est généralement l’un de ses épisodes les plus attendus, car la liberté de ces métrages permet de nombreuses surprises au-delà des événements canoniques de la série. Étant l’une des séries télévisées les plus aimées, il reste à voir combien d’années Les Simpson continueront d’être aussi populaires.