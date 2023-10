L’inimité entre Van Damme et Steven Seagal est réelle et dure depuis plus de 30 ans

Tout a commencé lors d’une fête avec Stallone.

Vous êtes Jean-Claude Van Damme à son apogée, vous êtes à une fête chez Sylvester Stallone en 1991 et Steven Seagal arrive, qui remet récemment en question vos titres en arts martiaux à la télévision, et rien de moins que dans le talk-show d’Arsenio Hall ! Que faites-vous ? Évidemment, vous le provoquez en combat, donnant ainsi naissance à une rivalité qui dure depuis plus de trois décennies.

Ce que beaucoup ont cru être une simple rumeur pendant des années s’est avéré vrai si l’on en croit les paroles du propre Van Damme dans une interview accordée à The Telegraph où il a eu le temps de parler de tout : de ses débuts, de sa participation à The Expendables, comment Vin Diesel l’a complètement rejeté pour apparaître dans la saga Fast and Furious, et bien sûr de sa célèbre inimitié avec une autre grande star du cinéma d’action maintenant en déclin comme Steven Seagal.

D’une dispute à une offre de 20 millions

L’acteur belge, bientôt à l’affiche du film Darkness of Man, confirme qu’il a failli se battre avec Steven Seagal lorsque tous les deux étaient en pleine forme, c’est-à-dire dans les années 90, bien que finalement Seagal ait reculé, laissant Van Damme en plan après avoir attendu trois heures qu’il se montre quand il l’a provoqué lors d’une fête organisée par Sly (Sylvester Stallone). Ce n’était pas la seule fois où ils étaient presque en venus aux mains, car des années plus tard, à Las Vegas en compagnie de Peter Guber, ancien patron de Sony Pictures, celui-ci a proposé aux deux acteurs et maîtres d’arts martiaux de s’affronter sur un ring, avec une prime de 20 millions de dollars chacun. Selon JCVD, encore une fois Steven Seagal a refusé l’offre.

Mais Van Damme a de bons mots pour son rival sur et en dehors des caméras, bien que l’on puisse deviner une pointe de malice dans ses paroles. « Le premier film que j’ai vu de lui, j’ai dit : ‘Ce gars va réussir, il est très charismatique' », déclare le Belge, bien qu’il renforce la phrase avec un « Même maintenant, avec ses années de surpoids, il a cette façon de parler caractéristique de Steven Seagal ».

Cependant, si un jour le match tant attendu se produit, le protagoniste de Kickboxer sait bien quelle technique utiliser. « Si lui et moi nous battions, je courrais plus vite que lui, beaucoup plus vite. Je courrais loin, il viendrait me chercher, il s’épuiserait, puis je reviendrais et attaquerais. »