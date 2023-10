Samsung continue de faire confiance à ses téléphones pliables : voici son incroyable objectif de ventes pour 2024.

Samsung prévoit de vendre des millions de téléphones pliables en 2024, bien plus que ceux vendus cette année.

Les Galaxy Z Flip sont les téléphones pliables les plus vendus de Samsung, devant les Galaxy Z Fold.

Samsung est l’un des fabricants qui travaille le plus pour le succès des téléphones pliables. Ce travail inlassable porte maintenant ses fruits, car les téléphones pliables de la société sud-coréenne se classent parmi les plus vendus sur le marché. Loin d’abandonner son plan, Samsung espère que le succès de ses téléphones pliables augmentera considérablement en 2024, et c’est pourquoi il a fixé un objectif de ventes qui ne semble pas du tout facile à atteindre.

D’après le média sud-coréen The Elec, Samsung prévoit de vendre 20 millions d’unités de téléphones pliables l’année prochaine. Cela comprend à la fois les nouveaux modèles qu’il lancera en 2024 et ceux déjà sur le marché. De plus, The Elec affirme également que Samsung va apporter d’importants changements de design à ses futurs téléphones pliables pour se rapprocher davantage du Huawei Mate X5.

Samsung prévoit de vendre 20 millions de téléphones pliables en 2024

Samsung a une confiance aveugle dans le succès de ses téléphones pliables, du moins c’est ce que nous fait penser l’objectif de ventes qu’il a fixé pour 2024. The Elec affirme que Samsung Electronics a fixé son objectif à 20 millions de smartphones pliables vendus l’année prochaine. Cela comprend les modèles déjà sur le marché et les membres de la famille Galaxy Z6 qui arriveront en 2024.

Ces attentes de l’entreprise semblent très élevées, surtout si l’on considère que les ventes de ses téléphones pliables dépasseront légèrement les 10 millions cette année 2023. Parmi eux, environ 7 millions appartiendront à la famille Galaxy Z5 et les 3 millions restants aux modèles de l’année précédente. C’est un chiffre historique, mais nous ne pouvons pas oublier que l’objectif de Samsung était de vendre 16 millions de pliables cette année.

Samsung avait également de grandes attentes pour cette année 2023, mais il semble qu’il ne parviendra pas à les réaliser.

Étant donné que la société visait à vendre environ 16 millions d’unités, mais qu’elle se situera autour de 10 millions, il semble difficile de réaliser l’objectif fixé pour 2024. Cependant, nous ne pouvons pas dire que cela soit impossible, car il est tout à fait vrai que la popularité des téléphones pliables de Samsung est en plein essor. Nous le savons grâce à diverses données, comme le fait que les Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 aient battu des records de ventes en Amérique latine, un marché dans lequel ils n’avaient pas eu beaucoup de succès auparavant.

Pour atteindre cet objectif difficile fixé pour 2024, Samsung a déjà quelques changements en tête. Selon The Elec, l’entreprise souhaite imiter Huawei et obtenir un Samsung Galaxy Z Fold plus fin sans que cela n’affecte la batterie. Les inspirations directes avec le Huawei Mate X3 et le Huawei Mate X5, des téléphones pliables au format livre qui allient finesse et une batterie de grande capacité.

L’exemple parfait est le Mate X5, lancé sur le marché en septembre dernier. Lorsqu’il est plié, il a une épaisseur de seulement 11,08 millimètres, une finesse qui ne l’empêche pas d’avoir une batterie d’une capacité de 5 060 mAh. D’un autre côté, il y a le Samsung Galaxy Z Fold5, qui a une épaisseur de 13,4 millimètres lorsqu’il est plié, mais qui se contente d’une batterie de 4 500 mAh.

En plus de vendre 20 millions de pliables, l’objectif de Samsung pour l’année prochaine est d’obtenir un Galaxy Z Fold plus fin et avec une autonomie accrue. Il semble que l’entreprise travaille déjà sur ces améliorations, il serait donc normal de voir les résultats dans le futur Samsung Galaxy Z Fold6.