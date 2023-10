Si vous voulez Android TV, voici vos deux meilleures options en ce moment.

Il n’y a pas de meilleurs appareils intégrant ce système en ce moment, à l’exception de certaines smart TVs.

Si vous n’avez pas de smart TV avec Android TV intégré et que vous avez besoin d’avoir le système Google pour téléviseurs à la maison, nous vous donnerons deux recommandations. En plus d’être, avec les Fire TV Stick, les appareils de streaming de contenu les plus vendus, le Xiaomi TV Box S et le Chromecast de Google sont le choix parfait en ce moment.

J’ai testé ces deux appareils, mais j’ai aussi à la maison un Fire TV Stick 4K Max et un stick TV de BenQ intégré au projecteur, et je dois dire que Google et Xiaomi ont fait un travail exceptionnel. Pour 59,99 euros, vous pouvez obtenir le Xiaomi TV Box, édition 2023, et pour moins de 40 euros, le Chromecast avec Google TV (HD).

Xiaomi TV Box S (2023)

Chromecast avec Google TV (HD)

Découvrez deux des meilleures ventes de Xiaomi et Google

Avoir Android TV au quotidien vous permettra de personnaliser ce que vous voyez et comment vous le voyez. C’est un système propre que vous pouvez adapter à vos goûts de manière incroyable. Nous avons choisi une Android TV Box et l’un des meilleurs stick TV du moment pour être les plus vendus parmi le catalogue Fire TV d’Amazon.

Xiaomi TV Box S (2023) : ce produit est conçu pour être exposé en raison de sa plus grande taille ou vous pouvez également le cacher derrière la télévision sans problème. Il prend en charge des résolutions allant jusqu’à 4K nativement avec la technologie Dolby Vision et HDR10+, les meilleures en termes de plage dynamique élevée aujourd’hui.

D’autre part, il dispose de la puissance d’un processeur quad-core et de 2 Go de RAM qui permettent de faire fonctionner le système et tous les contenus 4K avec aisance. Le système est compatible avec Dolby Atmos et DTS-HD, donc si vous avez un équipement audio compatible, vous pourrez profiter d’une véritable immersion. Avec Google Assistant, vous pourrez également contrôler les appareils intelligents de votre maison connectée à Google Home.

Xiaomi TV Box S (2023)

Chromecast avec Google TV (HD) : j’ai le modèle 4K à la maison, mais celui-ci convient à tous, même si vous avez une télévision 4K. La seule différence est la résolution, car ils sont tous deux aussi bien servis en termes de matériel. Le dispositif de Google apporte Google TV, une couche au-dessus d’Android TV, dans sa dernière version.

Ce stick TV, qui n’a pas la forme d’une clé, est l’un des mieux évalués et vendus de ce segment. Grâce au fait que le fabricant lui-même est le développeur du système, vous savez que tout fonctionnera parfaitement, et c’est effectivement le cas. Cela est également dû aux 2 Go de RAM et à son puissant processeur. Celui-ci, comme le Xiaomi TV Box, devra être connecté à une prise de courant pour fonctionner, aucun port USB de votre télévision n’est compatible.

Chromecast avec Google TV (HD)

Les deux appareils vous apportent Android TV chez vous, avec les avantages que cela implique. Vous aurez la liberté de personnaliser votre écran principal, d’installer n’importe quelle application depuis la boutique officielle Google Play Store et la possibilité d’installer des fichiers .APK externes. Les deux sont équipés du WiFi 5 et du Bluetooth, ce qui vous permet de vous connecter sans fil et de les connecter à des télécommandes, des claviers ou des souris.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.