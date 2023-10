Naviguer avec l’iPhone sans CAPTCHAs est possible grâce à ce réglage

Grâce à un réglage appelé Vérification automatique, naviguer sur Internet sera beaucoup plus confortable.

L’un des aspects pour lesquels iOS se distingue est tous les petits réglages et détails qu’il possède. Des réglages qui ne sont pas mentionnés et que vous découvrez avec le temps et l’utilisation. Des réglages qui améliorent considérablement l’expérience avec notre iPhone en nous permettant de naviguer sur Safari sans que les CAPTCHAs ne sautent, par exemple.

Les CAPTCHAs ou défis pour prouver qu’un site web n’est pas devant un robot ont augmenté en complexité et en fréquence d’apparition au fil du temps, devenant quelque chose de très gênant. Heureusement, depuis plusieurs versions d’iOS, il est possible de les désactiver avec un simple réglage.

Dites adieu aux CAPTCHAs

Avec iOS 16 et iPadOS 16, il est possible de résoudre automatiquement ces petits défis sur notre iPhone ou iPad. Grâce à un simple réglage appelé Vérification automatique, nos appareils seront capables de remplir ces vérifications, ce qui se traduit par une meilleure expérience de navigation sur Internet.

Activer le réglage Vérification automatique est extrêmement simple. Il vous suffit de suivre quelques étapes. Comment procéder? En suivant le chemin ci-dessous :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Touchez votre carte de contact en haut de l’écran. Accédez à la section Mot de passe et sécurité. Activez l’option Vérification automatique en bas de l’écran.

Et voilà, voici comment activer cette fonctionnalité. Une fonctionnalité qui rendra notre vie beaucoup plus facile lors de la navigation sur Internet, en évitant de devoir constamment effectuer des vérifications CAPTCHA. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’elle n’est pas efficace à 100% et que de temps en temps, nous en rencontrerons. Toutefois, beaucoup moins fréquemment.

Une fonctionnalité qu’il faut prendre en compte car elle ne protège pas seulement notre vie privée, mais elle nous offre également une meilleure expérience de navigation sur Internet avec notre iPhone ou iPad. iOS dispose de fonctionnalités géniales de ce type, comme la possibilité de récupérer des mots de passe supprimés de notre trousseau iCloud, entre autres.