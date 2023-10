7 erreurs à ne pas commettre lors du montage d’un PC pièce par pièce

Éviter ces 7 erreurs lors du montage d’un PC par pièces est essentiel pour que l’équipe fonctionne parfaitement

Monter un PC par pièces : évitez ces 7 erreurs pour que l’expérience soit agréable et que votre PC fonctionne en un rien de temps.

Monter un PC par pièces est vraiment simple. Oui, cela peut sembler tout le contraire étant donné qu’il faut assembler une énorme quantité de composants ; mais la réalité est que le processus est aussi simple qu’un puzzle. Cependant, cette simplicité n’évite pas l’existence d’erreurs courantes lors du montage d’un PC.

Éviter ces erreurs doit être une priorité lors du montage d’un PC. En réalité, la plupart des problèmes qui surviennent lors du montage d’un PC par pièces sont dus à une mauvaise planification. Oui, la préparation est bien plus importante que le montage de l’équipement lui-même car elle garantit son fonctionnement.

Apprenez à éviter ces 7 erreurs lors du montage d’un PC par pièces

Rechercher, planifier, puis monter. Bien que le montage d’un PC puisse sembler être une course contre la montre, la réalité est tout le contraire. Le montage d’un PC par pièces est un processus calme, agréable et surtout gratifiant.

Même si l’objectif est d’avoir un ordinateur pour jouer, travailler ou naviguer. Il ne faut pas oublier que l’important est le chemin, il peut être tentant d’acheter toutes les pièces en même temps. Mais il faut connaître les meilleurs moments pour acheter des composants.

Parmi ces périodes, on trouve le Black Friday, mais il y a aussi des offres ponctuelles sur des composants tels que les cartes graphiques ou les disques SSD. Si vous envisagez de monter un PC, une offre ponctuelle peut être le moment idéal pour obtenir ce composant.

L’attente fait partie de l’expérience. Étant le premier conseil lors du montage d’un PC, passons maintenant aux 7 erreurs à éviter lors du montage d’un PC par pièces. Beaucoup de ces erreurs peuvent sembler ridicules, mais la réalité est que de nombreux utilisateurs les commettent.

Acheter des pièces incompatibles

Lors du montage d’un PC par pièces, il faut choisir tous les composants. Bien que cela puisse sembler simple, la réalité est que pendant le processus de sélection c’est là que se commettent le plus d’erreurs. La principale chose à faire lors de ce choix est de choisir un composant sur lequel se basera le montage.

Ce composant doit être le processeur, étant le cerveau du PC. En choisissant le processeur, vous pouvez sélectionner la carte mère et ensuite les autres composants. Il existe des sites pour vérifier la compatibilité du processeur avec les autres composants.

Économiser sur les composants essentiels

Oui, avoir la carte graphique la plus puissante du marché est important. Mais il est également important d’avoir une alimentation qui garantisse le bon fonctionnement de l’équipement. Les alimentations sont essentielles pour l’équipe et il ne faut pas lésiner sur le choix.

Non, il n’est pas nécessaire de dépenser des centaines d’euros pour une alimentation. Tout ce qu’il faut, c’est être cohérent dans le choix des composants. Vous pouvez calculer la consommation des composants manuellement, bien que le site OuterVision le fasse automatiquement.

Choisir un boîtier trop petit pour le PC

Instagram, YouTube et Twitter sont remplis d’ordinateurs montés dans des boîtiers de taille ridicule. Il est possible de réaliser ces montages, mais ce que l’on ne raconte souvent pas, c’est leur difficulté. Habituellement, ces montages nécessitent des câbles sur mesure et des pièces coûteuses.

Il n’est pas nécessaire de se compliquer la vie avec un boîtier minuscule. Sur le marché, il existe des modèles de taille inférieure à la norme qui permettent le montage de presque toutes les cartes mères. Cependant, si c’est la première fois que vous montez un PC par pièces, il est recommandé de choisir un boîtier standard.

Ne pas avoir suffisamment d’espace pour le montage

Avant de commencer le processus de montage d’un PC par pièces, il faut choisir correctement la surface sur laquelle la tâche sera effectuée. Le montage nécessite un certain espace que certains bureaux ne peuvent pas offrir, il vaut mieux opter pour une table à manger.

Cependant, il n’est pas non plus approprié de monter le PC sur n’importe quelle surface. La table sur laquelle vous allez monter le PC doit être propre et sèche. Les meilleures tables sont celles en bois ou en verre où le risque d’électricité statique est quasiment nul, il est également recommandé que l’endroit soit bien éclairé.

Mal placer le processeur

Il est si courant de détruire le processeur parce qu’il n’a pas été correctement placé que c’est l’une des plus grandes hontes lors du montage d’un PC. Tant Intel que AMD fournissent des symboles qui indiquent la direction et la manière de placer le processeur.

Avant de placer ce composant sur la carte mère, il est obligatoire de vérifier comment il doit être placé. De plus, le processeur ne résiste pas lorsqu’il est placé car il s’emboîte parfaitement. Si cela semble difficile, cela signifie que vous le faites mal et il vaut mieux arrêter.

Ajouter trop de pâte thermique au processeur

Oui, tous les utilisateurs veulent que leur processeur reste frais en permanence. Mais pour que cela soit possible, ajouter trop de pâte thermique est une erreur complète. En réalité, cela peut même être contre-productif et endommager l’équipement.

Il existe des systèmes de refroidissement qui intègrent déjà de la pâte thermique et il n’est pas nécessaire que l’utilisateur en ajoute. Si vous ne voulez pas utiliser ces systèmes, il est recommandé d’ajouter une ligne diagonale ou, à défaut, une goutte de la taille d’un pois au centre du processeur.

Jeter les boîtes des composants

Après avoir terminé le montage du PC et vérifié que tout fonctionne correctement, la plupart des utilisateurs sont tentés de se débarrasser de toutes les boîtes avec tout ce qu’elles contiennent. Bien que cela puisse sembler être une bonne option, ce n’est pas le cas.

Les boîtes et, plus important encore, les manuels incluent la garantie des composants. Même si tout semble fonctionner correctement, des erreurs peuvent apparaître dans quelques jours et il peut être nécessaire de faire appel au service technique. Il est recommandé, lorsque cela est possible, de conserver les boîtes pendant quelques mois.