Google Docs ne corrige pas l’orthographe : cinq solutions rapides

Google Docs ne corrige pas l’orthographe: un aperçu des solutions les plus populaires et les plus efficaces

Cinq solutions rapides au problème de Google Docs qui ne corrige pas l’orthographe lors de l’écriture de textes.

Il est courant que Google Docs ne corrige pas l’orthographe, une erreur courante dans le traitement de textes en ligne de Mountain View. Bien qu’il soit courant de rencontrer cette erreur, il n’y a pas de solution spécifique qui mette fin une fois pour toutes au problème de la correction orthographique dans Google Docs.

Malgré l’absence d’une solution concrète et définitive, il existe plusieurs actions que l’on peut entreprendre pour éviter l’erreur selon laquelle Google Docs ne corrige pas l’orthographe. Nous allons voir les cinq solutions les plus simples, rapides à appliquer et qui évitent les maux de tête.

Comment résoudre l’erreur selon laquelle Google Docs ne corrige pas l’orthographe

Il existe exactement cinq méthodes trouvées. Il est possible qu’il en existe d’autres, mais celles-ci sont celles qui fonctionnent le mieux. Il est recommandé de tester ces solutions de manière séquentielle jusqu’à ce que le problème soit résolu, car la première peut ne pas fonctionner.

Parmi les actions que l’on peut entreprendre pour résoudre le problème de la correction orthographique, certaines n’ont pas de lien direct avec Google Docs et nécessitent des modifications à apporter au navigateur depuis lequel on utilise cet éditeur de texte en ligne.

1. Désactivez le correcteur orthographique du navigateur

C’est ridicule, mais avoir activé le correcteur orthographique du navigateur peut entraîner une incompatibilité avec celui de Google Docs. Dans Google Chrome, cette fonctionnalité s’appelle « Vérification orthographique » et se trouve dans les paramètres.

Il suffit d’aller dans les Paramètres et d’écrire « Vérification orthographique » dans le moteur de recherche, l’option apparaîtra, elle doit être désactivée pour éviter les problèmes. Après l’avoir désactivée, il est préférable de redémarrer le navigateur pour appliquer correctement les paramètres.

2. Mettez à jour votre navigateur

Oui, votre navigateur dans lequel vous utilisez Google Docs doit être à jour. Il est essentiel que vous ayez la dernière version car le problème de Google Docs avec le correcteur orthographique peut résulter d’une incompatibilité avec la version du navigateur.

Que vous utilisiez Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Safari, vous devrez accéder aux paramètres du navigateur et vérifier que la dernière version est installée. Si une mise à jour est en attente, vous devrez l’appliquer et attendre qu’elle s’installe.

3. Sélectionnez la langue utilisée dans Google Docs

Il est possible que vous rédigiez dans Google Docs sans avoir sélectionné la langue par défaut. Si vous ne l’avez pas sélectionné, il est probable que Google Docs le fasse automatiquement, ce qui explique pourquoi la correction orthographique ne s’active pas ou ne fonctionne pas.

De plus, si vous utilisez des mots ou des termes dans d’autres langues, Google Docs sera perturbé et ne pourra pas distinguer la langue dans laquelle la correction orthographique doit être effectuée. Il est recommandé de sélectionner la langue avant de commencer à écrire.

4. Désactivez et activez la correction orthographique dans Google Docs

Oui, cela peut sembler contre-productif. Cependant, désactiver et activer la correction orthographique dans Google Docs résout le problème du correcteur. Il est probable que le programme de traitement de textes ne fonctionne pas correctement, ce qui nécessite cette petite modification.

Après avoir désactivé et activé la correction orthographique dans Google, il est également préférable de redémarrer le navigateur ou, à défaut, de fermer l’onglet ou la fenêtre dans laquelle se trouve Google Docs. Ensuite, il est logique que le correcteur orthographique de Google Docs fonctionne.

5. Formatez le texte dans Google Docs

Un format étrange est l’ennemi du correcteur orthographique de Google Docs. Si Google Docs ne corrige pas l’orthographe, c’est le plus souvent parce que le format du texte est incorrect. Oui, copier et coller un texte peut sembler une bonne idée, mais ce n’est pas forcément le cas.

Lorsque vous collez un texte dans Google Docs, vous devez le faire sans le format ou, si vous l’avez déjà collé, ce que vous pouvez faire est sélectionner entièrement le texte et ensuite supprimer le format. Après avoir fait cela, le correcteur orthographique de Google Docs fonctionnera.