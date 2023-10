2024 sera l'année de Xiaomi, selon les analystes.

Si Ming-Chi Kuo, une source plus qu’autorisée en Chine, le dit, il faut le croire… ou pas?

Ceci est le superbe Xiaomi 13 Ultra, son fleuron à ce jour.

Nous ne savons pas ce que l’adieu de MIUI et l’arrivée d’un nouveau système d’exploitation HyperOS, qui pourrait changer Android pour toujours, vont influencer, mais il est certain que Xiaomi doit reprendre du terrain dans une industrie saturée qui semble avoir atteint son sommet, une fois que son expansion internationale a quelque peu refroidi, ce qu’ils ont essayé de corriger en améliorant le niveau du Xiaomi 13 Ultra afin de briguer tous les prix du « téléphone de l’année 2023 ».

Il est en bonne voie, semble-t-il, puisque selon ce que nous racontent nos collègues de Xiaomiui en suivant les différentes analyses publiées par Ming-Chi Kuo, l’un des chercheurs et analystes les plus réputés de l’industrie mobile en Chine, les taux d’expédition de smartphones Xiaomi sont de nouveau positifs après une importante et soutenue baisse qui s’est étendue sur plusieurs trimestres et qui a causé des problèmes surtout sur leur marché national.

Beaucoup pourraient dire que Lei Jun place trop d’espoirs dans Xiaomi Automobile et sa première voiture électrique, ce qui aurait détourné l’attention de la société de Haidian, mais il semble que ce ne soit pas le cas car une fois que le marché chinois a rebondi, Xiaomi est revenu à ses chiffres habituels et connaît une croissance à deux chiffres.

Ainsi, Ming-Chi Kuo lui-même a confirmé que ce trimestre-ci, qui comprend la période des fêtes de fin d’année, Xiaomi devrait expédier environ 40 à 45 millions de smartphones, enregistrant une croissance trimestrielle, en glissement annuel, d’environ 14 pour cent, et enregistrant ainsi le meilleur taux de croissance de toute l’industrie en Chine.

Xiaomi retrouvera son rythme habituel de croissance dans ce quatrième trimestre 2023, en tant que tremplin vers une année 2024 qui devrait être la sienne, profitant de l’élan et de la reprise du marché dans le monde entier.

Il s’agit de retrouver l’élan habituel d’un géant qui a grandement contribué à la saturation du marché avec des dizaines de modèles similaires, tant de sa marque, Xiaomi, que de ses spin-offs Redmi ou POCO, ainsi que des Black Shark qui ont été vendus à Tencent il y a quelques mois avec une orientation purement gaming.

En tout cas, selon la Chine, le retour de Xiaomi se produira en 2024, car ce dernier trimestre servira de tremplin pour que le fabricant puisse continuer à répondre aux attentes, dans le but de conquérir le marché international et de concurrencer Apple et Samsung pour la première place à l’échelle mondiale. Nous verrons si un système d’exploitation propre permet d’améliorer l’expérience et le support afin de convaincre davantage d’utilisateurs.