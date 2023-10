Le mobile Samsung de gamme moyenne par excellence baisse son prix : 160 euros de moins dans sa meilleure version.

En plus de sa grande remise, vous ferez un excellent choix d’achat en raison de ses performances exceptionnelles en termes d’écran, de processeur, d’appareils photo et de batterie.

Vous économisez 160 euros sur l’achat de ce magnifique mobile Samsung, un classique de la gamme moyenne // Image : Urban Techno.

Le segment des téléphones à 400 euros offre de plus en plus d’alternatives de qualité, mais le Samsung Galaxy A54 nous semble être le choix le plus sûr actuellement et également pour l’avenir. Nous savons qu’il a un prix de vente recommandé de 549 euros dans la version supérieure de 256 Go, mais la surprise est que vous pouvez l’acheter pour seulement 391 euros sur Amazon grâce à une impressionnante baisse de prix.

Par conséquent, vous économisez 160 euros sur l’achat d’un smartphone offrant une expérience proche du haut de gamme. Le modèle qui baisse de prix est de couleur violette, que nous avons pu voir personnellement et que nous trouvons magnifique. Ce Samsung Galaxy A54 est également très bien prix sur PcComponentes, où il tombe à 400 euros en couleur noire. Il est plus cher dans la boutique officielle de Samsung, où sa baisse de prix est actuellement de 439 euros.

L’analyse de ce Samsung Galaxy A54 nous a permis de constater par nous-mêmes qu’il s’agit d’un téléphone de grande qualité. Il a un écran magnifique, une puissance suffisante pour exécuter n’importe quelle application, une autonomie pouvant aller jusqu’à 2 jours et des appareils photo de qualité. Tout cela, ajouté à la remise de 160 euros sur Amazon, en réalité un choix idéal.

Samsung Galaxy A54 5G (256 Go)

160 euros de réduction pour le Samsung milieu de gamme par excellence

Le Samsung Galaxy A54 est l’un des téléphones les plus vendus sur le marché grâce à sa très bonne qualité pour son prix. Vous le constaterez dès que vous le sortirez de la boîte, car vous verrez qu’il a un design moderne et aussi très confortable à utiliser. Les bords courbés rendent son ergonomie particulièrement bonne. De plus, il est particulièrement important de mentionner qu’il est doté d’une résistance à l’eau et à la poussière.

L’un des bijoux de ce téléphone milieu de gamme est l’écran AMOLED qui inonde sa façade. Il a une taille de 6,4 pouces, une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité allant jusqu’à 1000 nits. Tout cela se traduit par des images de très grande qualité, l’écran est magnifique même en extérieur. De plus, il est accompagné d’une double enceinte stéréo avec Dolby Atmos qui fait également un excellent travail.

Le processeur est le Samsung Exynos 1380, qui offre de très bons résultats quelles que soient les applications que vous souhaitez exécuter. Cela signifie que vous pouvez utiliser le Galaxy A54 pour consulter les réseaux sociaux, rechercher des informations, jouer, éditer des images ou regarder un film de manière fluide. Si vous souhaitez avoir plus d’espace que les 256 Go, vous pouvez l’obtenir en étendant le stockage jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Cet Exynos 1380 lui confère également une connectivité 5G, vous pourrez naviguer à grande vitesse avec vos données mobiles. En ce qui concerne le logiciel, il est livré avec OneUI 5.1 basé sur Android 13. Le meilleur ? Il bénéficie de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui le maintiendra à jour pendant de nombreuses années.

Samsung Galaxy A54 5G (256 Go)

Ce Samsung Galaxy A54 se distingue également par son excellent et polyvalent système de caméras. À l’arrière, on trouve le capteur principal de 50 mégapixels, qui prend les meilleures photos, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Si vous vous préoccupez des selfies, ne vous inquiétez pas, car l’appareil photo frontal de 32 mégapixels fait du très bon travail.

Il est doté d’une grande batterie de 5 000 mAh qui peut durer jusqu’à 2 jours d’utilisation sans trop de complications, un chiffre très, très positif. En résumé, le Samsung Galaxy A54 vous permet de profiter d’une qualité proche du haut de gamme pendant de nombreuses années pour moins de 400 euros. N’oubliez pas qu’il passe à 391 euros sur Amazon, ne tardez pas à revenir à un prix plus élevé.

