Vélo électrique, moto ou tricycle ? La nouveauté de Toyota vous ravira

Avec ce design curieux et la dénomination ‘Land Hopper’, Toyota souhaite nous surprendre avec cette sorte de moto électrique (presque un vélo ou un tricycle) qui n’aura pas besoin de licence pour fonctionner dans nos villes.

Voici à quoi ressemblerait le nouveau vélo électrique ‘Land Hopper’ de Toyota.

Cela arrive souvent. Avec chaque nouveau segment du marché, des idées folles et des produits promettant de révolutionner nos vies apparaissent, et cela se produit non seulement dans les smartphones et l’électronique grand public. En réalité, nous vivons un brainstorming similaire en matière de mobilité personnelle, avec toutes sortes de produits et de solutions, même pour des problèmes que personne ne connaissait, comme l’arrivée de trottinettes aussi performantes que la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra que nous avons déjà pu tester ici sur Netcost-security.fr, des jouets pour enfants sous la forme de mini karts électriques, des tricycles étranges ayant l’apparence d’une Vespa, et même des vélos électriques ressemblant à des motos ou s’en rapprochant beaucoup.

C’est dans ce dernier point que Toyota, une marque aussi illustre, a voulu s’impliquer. Lors de l’événement Japan Mobility Show 2023, le géant japonais de l’automobile a présenté un produit de mobilité personnelle électrique et pliable à trois roues, conçu pour le transport urbain et qui promet d’être plus confortable et pratique que n’importe quelle autre trottinette ou vélo électrique classique.

Il s’appelle Toyota Land Hopper et nos collègues de motor1.com nous l’ont présenté, en nous expliquant que le géant japonais de l’automobile a même déjà enregistré la marque du produit, probablement pour confirmer qu’ils sont sérieux et que, d’une manière ou d’une autre, Toyota sera également concurrent dans la mobilité personnelle électrique tôt ou tard.

Mais qu’est-ce que diable est ce Toyota Land Hopper

Eh bien, techniquement, c’est un VMP (véhicule de mobilité personnelle) sous la forme d’un tricycle électrique, car il a trois roues, et jusqu’à présent, rien de plus standard et adjectivable. Parce que la vérité, c’est qu’il ne ressemble pas à un tricycle, ni à une trottinette, mais plutôt à une étrange création à mi-chemin entre un vélo et une moto électrique pliable, difficile à définir et qu’il faudrait certainement tester.

Comme vous pouvez le voir, il a « Land » dans le nom, mais il n’a rien à voir avec le mythique « Land Cruiser » du géant Toyota. Et ne vous faites pas d’illusion, il n’a pas non plus de lien avec Yamaha, même si cette marque de Shizuoka est toujours celle qui explore des designs étranges avec ses motos et ses tricycles.

De plus, nous n’avons aucune information sur ses caractéristiques, ni la puissance, ni l’autonomie, ni la capacité de charge, encore moins la taille de ses roues ou les options de contrôle.

Ce que nous savons, c’est qu’il dispose d’une suspension sous le siège pour un confort de conduite optimal, d’un support pour smartphone et d’une batterie apparemment amovible pour faciliter la recharge, avec un design pliable qui le rendra très pratique en ville pour les trajets domicile-travail ou pour le transport en commun.

L’idée sur laquelle repose la conception de ce concept appelé ‘Toyota Land Hopper’ est celle d’un VMP combinable avec les voitures de la marque, qui servirait de véhicule personnel confortable et pratique pour se déplacer une fois que nous nous sommes garés quelque part.

Toyota positionne lui-même le Land Hopper comme un véhicule de dernière mile, il pourrait donc finir par devenir une extension des propres voitures de la marque, maintenant que le concept de parkings de dissuasion autour des villes est si à la mode. De plus, d’après les responsables, il n’aura pas besoin de permis de conduire pour être utilisé au Japon, du moins pas dans sa conception actuelle, ce qui est également d’une importance capitale pour le succès de ce type de produits.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un concept développé pour un événement automobile au Japon, et nous savons tous que les concepts peuvent changer, se transformer complètement ou être complètement abandonnés. Ainsi, jusqu’à ce qu’il y ait plus d’avancées, nous ne pouvons nous contenter que de l’idée selon laquelle les géants de l’automobile veulent également jouer un rôle clé dans la nouvelle mobilité personnelle en ville.