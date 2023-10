L’iPhone 13 Pro Max possède un écran ProMotion, l’A15 Bionic, une incroyable caméra et un prix très bas sur Amazon

L’iPhone 13 Pro Max n’a jamais été aussi pas cher sur Amazon.

L’iPhone 13 Pro Max bénéficie d’une importante réduction sur Amazon

L’iPhone 13 Pro Max est l’un des meilleurs iPhone jamais lancés par Apple pour de nombreuses raisons. Il a introduit l’écran ProMotion, il est très puissant grâce à son processeur A15 Bionic et il dispose d’un système photographique impressionnant, entre autres. Et en plus de tout cela, il est à un prix cassé sur Amazon : 788 euros. Il n’a jamais été aussi pas cher.

Cependant, il y a une condition : il s’agit d’un iPhone 13 Pro Max reconditionné de 128 Go de stockage, de couleur bleu alpin. Comme je le dis toujours, il n’y a aucun problème, car les appareils reconditionnés sont en excellent état et sont presque neufs. La différence est qu’ils sont un peu moins chers, dans ce cas, 788 euros, si vous profitez de cette excellente offre d’Amazon.

Je ne me lasserai pas de recommander l’iPhone 13 Pro Max

L’iPhone 13 Pro Max est un appareil que je ne me lasserai pas de recommander. C’était mon iPhone personnel pendant un an et j’en ai beaucoup profité. Des aspects tels que son écran ProMotion, son encoche réduite ou son design à bords carrés ont rendu l’expérience d’utilisation très agréable. De plus, il dispose d’une excellente autonomie et d’une puce A15 Bionic très puissante.

Sans aucun doute, la grande vedette de cet iPhone est son écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces avec 120 Hz, qui a un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Cela signifie qu’il s’adaptera à chaque situation et économisera de la batterie. Il est visible dans toutes les situations, vous pourrez donc toujours profiter de son écran.

D’autre part, l’iPhone 13 Pro Max se distingue par son processeur, l’A15 Bionic. Et pas seulement pour sa puissance, mais aussi parce que cette puce vous permettra de disposer de cet iPhone pendant 3 à 4 ans de plus, avec la dernière version du système d’exploitation. Un gros avantage lors du choix d’un nouvel appareil.

➡️ Voir l’offre iPhone 13 Pro Max

Tout cela et bien plus de spécifications que nous verrons ci-dessous, vous pouvez l’avoir pour beaucoup moins cher si vous profitez de cette offre d’Amazon. Un iPhone 13 Pro Max de 128 Go de stockage pour seulement 788 euros. Il n’a jamais été aussi pas cher qu’actuellement.

Voici les spécifications de l’iPhone 13 Pro Max

Voici les spécifications complètes de l’iPhone 13 Pro Max :

iPhone 13 Pro Max Dimensions | 16,08 x 7,81 x 0,76 cm Poids | 238 grammes Écran | Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces Résolution de l’écran | 2 778 x 1 284 pixels, 458 ppp Technologie d’écran | ProMotion (10-120 Hz), TrueTone, 1 200 nits Processeur | A15 Bionic RAM | 6 Go Système d’exploitation | iOS 17 et ultérieur Appareil photo arrière | Triple caméra (12+12+12 MP) Appareil photo frontal | 12 MP Stockage | 128, 256, 512 Go et 1 To Batterie | 28 heures de lecture vidéo Couleurs | Vert, Or, Argent, Graphite et Bleu alpin Autres | Double SIM, Face ID, résistance à l’eau IP68 30 min à 6 mètres, MagSafe, Ceramic Shield

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.