Moteurs à plasma basés sur la fusion nucléaire : l’espoir pour nous emmener dans l’espace profond

Les moteurs à plasma sont la seule alternative pour s’aventurer dans l’inconnu de l’espace

Cette technologie sera nécessaire pour voyager dans l’espace | Image : Bing Create

L’exploitation minière spatiale sera le nouveau business du XXIe siècle. Du moins, c’est ce que disent les experts. Cependant, pour cela, il est encore nécessaire de maîtriser de la manière la plus optimale le voyage dans l’espace, et surtout, le temps nécessaire pour voyager dans l’espace. Ce n’est pas une blague, car il y a des astéroïdes d’une valeur de 100 000 billions de dollars.

Dans ce contexte, on en est arrivé à une conclusion très claire. Si nous voulons explorer l’inconnu, l’humanité a besoin de faire un saut technologique et essayer de développer de nouveaux moteurs qui permettent les voyages spatiaux. Parmi ces propositions, on trouve les moteurs à plasma basés sur la fusion nucléaire dans un article publié dans ArxiV.org.

Voyons ce que cela signifie et les implications que cela pourrait avoir pour les voyages spatiaux.

La clé principale est la fusion nucléaire

Florian Neukart, professeur à l’Université de Leiden, a publié un article dans lequel il explique comment peut fonctionner un moteur à plasma dans un article qui n’a pas encore été soumis à une évaluation par des pairs, mais qui promet d’être très intéressant.

Ainsi, il a présenté une méthode de propulsion appelée propulsion par plasma à fusion magnétique. Il s’agit d’un moteur très intéressant qui pourrait représenter une avancée fondamentale pour les voyages dans l’espace. En grande partie grâce à son rendement énergétique tout en utilisant une densité d’énergie supérieure à celle des moteurs à hydrogène d’aujourd’hui. L’idée est que ce moteur, en ayant ce type d’énergie, est capable de générer une poussée offrant une grande vitesse par rapport à celle des moteurs actuels.

De plus, un autre point très intéressant est que, en fonction de la distance de la mission, il peut se redimensionner de manière variable pour s’adapter à celle-ci. De plus, étant donné que c’est un moteur qui génère de l’énergie, il n’a pas besoin de la lumière du soleil pour alimenter les systèmes du vaisseau. Jusqu’à présent, c’était la seule chose que l’on pouvait faire pour que les vaisseaux reçoivent de l’énergie, mais ils dépendaient toujours des événements solaires.

Ce moteur pourrait être une étape décisive, un point de non-retour en ce qui concerne la recherche spatiale, car en plus de son impulsion notable, il réduit également la consommation de carburant et la protection contre les radiations grâce aux champs magnétiques générés.

En résumé :