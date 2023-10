La santé en un clin d’œil: Xiaomi veut prendre soin de vous avec sa première montre capable de mesurer la pression sanguine

La Santé et la Technologie se sont associées au cours de la dernière décennie grâce aux wearables, et de nos jours un bracelet intelligent peut mesurer votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque aussi bien qu’un appareil médical. Et c’est précisément ce que propose Xiaomi : mesurer notre cœur.

Entre la présentation de leurs prochains fleurons tels que les Xiaomi 14 et l’innovant HyperOS, le système d’exploitation qui connectera et régira tous les appareils de l’écosystème Xiaomi, la marque chinoise a présenté une montre intelligente destinée à un seul but : enregistrer votre niveau de pression sanguine. Jetons un coup d’œil au nouveau wearable de santé Xiaomi, qui a été officiellement certifié comme un dispositif médical.

Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder

De nos jours, les montres intelligentes sont capables d’accomplir une énorme variété de tâches, parmi lesquelles mesurer divers patterns biométriques tels que la qualité du sommeil, le taux d’oxygène dans le sang ou si vous respirez correctement. Mais malgré toutes les mesures, aussi précises soient-elles, elles ne sont toujours pas des dispositifs médicaux officiellement homologués, même si leurs lectures sont correctes.



Xiaomi veut changer cela en lançant sur le marché ce qui semble être à première vue une nouvelle smartwatch, la Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder ou Enregistreur de Pression Artérielle ECG au poignet. Contrairement aux moniteurs volumineux conventionnels, la montre intelligente de Xiaomi présente un design similaire à celui de ses smartwatches, avec un cadran rond et une interface facile à utiliser qui affiche de manière prominente les lectures de pression artérielle. De plus, elle est certifiée IP68 pour résister même à une immersion dans l’eau.

Systole et diastole

Ce wearable est capable de distinguer entre les pressions systolique et diastolique, et utilise des indicateurs de niveau de risque codés par couleur pour une interprétation facile des données. Et Xiaomi lui a donné la forme d’une montre connectée pour améliorer la portabilité et la facilité d’utilisation, surtout pour les personnes âgées qui peuvent mesurer leur tension artérielle n’importe où et à tout moment. En réalité, cela ne prend que 30 secondes pour effectuer la mesure.



Par ailleurs, la montre est dotée de réglages de mesure automatiques, ce qui garantit une expérience fluide et sans complications pour les utilisateurs. Équipée d’une technologie avancée, la montre recueille les données de l’ECG directement depuis le poignet, utilisant la méthode de l’oscilloscope pour mesurer la pression artérielle et le pouls. Les valeurs enregistrées sont destinées à la référence clinique, soulignant ainsi encore plus la précision et la fiabilité de ce dispositif.

Le moniteur ECG et la pression artérielle du poignet Xiaomi non seulement permettent de contrôler la pression artérielle et l’ECG, mais ils sont également capables d’enregistrer le taux d’oxygène dans le sang et le pouls tout au long de la journée, de contrôler le sommeil nocturne, le stress, la respiration, ainsi que la température de la peau et la santé des femmes.

Capteur de détection de chutes

La fonction de détection des chutes du moniteur ECG de Xiaomi est similaire à celle présentée sur l’Apple Watch. Il dispose d’un capteur inerte à 6 axes qui permet la détection des chutes et le dispositif peut passer un appel d’urgence. Il peut également envoyer rapidement des notifications à la famille de l’utilisateur d’un simple clic. En cas d’urgence, vous pouvez utiliser la montre pour composer le numéro d’urgence.

La montre intelligente est compatible avec l’assistant Xiao AI -qui est uniquement disponible sur le marché chinois-, le NFC, les appels Bluetooth et a une autonomie de batterie de 9 jours et un prix de 1 999 yuans, soit environ 268 euros. Un prix abordable sans aucun doute compte tenu de tout ce qu’elle offre et de sa certification de dispositif médical.