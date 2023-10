Le Samsung Galaxy S24+ passe par Geekbench et révèle des améliorations sur la mémoire RAM… pour le modèle coréen

De nouveaux détails sur le modèle coréen du Samsung Galaxy S24+ ont été dévoilés, mettant en évidence des améliorations du processeur et de la mémoire RAM.

Image du Samsung Galaxy S24.

Petit à petit, de nouvelles informations apparaissent sur la famille Galaxy S24 de Samsung. Aujourd’hui même, nous avons parlé de l’inclusion des processeurs Snapdragon 8 Gen 3 dans les Galaxy S24 Ultra, tandis qu’il y a environ un mois, le design complet des modèles de base du terminal a fuité.

D’après les informations publiées sur GSMArena, la version coréenne du Samsung Galaxy S24+ serait équipée, en plus de la puce Snapdragon 8 Gen 3 au lieu du processeur Exynos 2400 que l’on trouvera dans le reste des régions, d’un passage à 12 Go de RAM.

Ce que nous savons de la version coréenne du Galaxy S24+

Il y a deux semaines, on a également pu voir sur Geekbench que la version avec processeur Exynos serait équipée de 8 Go de RAM au lieu des 12 que nous voyons maintenant, suggérant ainsi que cette amélioration est exclue pour le marché mondial.

La fuite révèle également le numéro de modèle de cette variante, SM-S926N. On a également pu constater que ce nouveau Galaxy S exécutera Android 14 d’origine, avec One UI 6 en tant que surcouche de personnalisation. Peu de surprises à ce niveau-là.

En ce qui concerne les performances, nous constatons que son score est légèrement inférieur à la version de la variante avec Exynos et 8 Go de RAM. Vous pouvez consulter les scores dans les images du benchmark que nous avons incluses dans l’article. Cependant, il faut prendre en compte que ces données ne sont pas représentatives des performances réelles. Nous vous recommandons de les prendre avec un certain scepticisme, car 12 Go de RAM et un processeur historiquement beaucoup plus puissant que les Exynos devraient certainement offrir beaucoup plus de possibilités.

Enfin, la fuite révèle l’architecture à 10 cœurs incorporée dans le dernier processeur de Qualcomm. Ces informations correspondent à tout ce que l’on savait sur la puce avant sa présentation, mais malheureusement, il n’y a rien d’autre sur quoi nous pouvons nous renseigner.

Comme d’habitude, plus de détails seront connus à mesure que la date de présentation des appareils approchera. Nous resterons attentifs pour vous informer dès que nous aurons de nouvelles informations.