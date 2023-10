Images inédites de Heath Ledger en tant que le Joker

Elles ont été montrées par leur propre maquilleur.

Heath Ledger en tant que Joker dans une scène du film

Il ne fait aucun doute que l’un des Jokers les plus mémorables pour les fans des films Batman est celui de Heath Ledger, l’acteur légendaire décédé des suites d’une intoxication aiguë aux médicaments quelques mois avant la sortie du deuxième film de la trilogie de Nolan, The Dark Knight, en 2008. Maintenant, son maquilleur dans le film, John Caglione Jr., a voulu partager avec ses followers et ceux de Ledger quelques images inédites du plateau de tournage.

Caglione montre à la caméra certaines des photos qu’il conserve du tournage, où il commente également fièrement qu’il a été un honneur de travailler avec Heath Ledger. On y voit l’acteur sur le plateau de maquillage se préparant à tourner des scènes du film, mais aussi d’autres appartenant aux essais réalisés avant le tournage. C’est lors de ces essais que Ledger s’est maquillé lui-même pour interpréter le fou du Joker de DC et pas pendant l’enregistrement, comme cela a été rumoré et même affirmé pendant si longtemps ; c’est le même John qui souligne cela, allant jusqu’à montrer une photo de lui-même en train de maquiller également la vedette de Brokeback Mountain.

@makeupartistsworkshop John dévoile sa photo inédite de Heath Ledger lorsqu’il développait le Joker pendant la production de The Dark Knight. #thedarkknight #heathledger #heathledgerjoker #makeupartist #cosplay ♬ original sound – MakeUpArtistsWorkshop

Malgré la brièveté de la vidéo accompagnant cette nouvelle, il y a aussi le temps pour une autre anecdote, à savoir qu’ils ont profité de l’essai où Ledger s’est tellement sali les mains de peinture blanche qu’ils ont tourné des scènes de lui sans gants directement.

L’avenir de Batman sur grand et petit écran

L’avenir de l’alter ego de Bruce Wayne au cinéma est prometteur, avec deux grands projets en cours tels que la suite de The Batman (2022) et le film en solo d’Oswald Cobblepot, alias le Pingouin.

Batman 2, qui sortira en octobre 2025, poursuivra l’histoire de Bruce Wayne/Batman de Robert Pattinson et de sa lutte contre le crime à Gotham City. Le film sera réalisé par Matt Reeves, qui a également réalisé le premier volet, et comptera le retour de Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright et Andy Serkis.

Le Pingouin, quant à lui, sera une série télévisée qui sortira sur HBO Max en mars 2024. La série sera interprétée par Colin Farrell, qui a déjà joué le personnage dans le dernier film. Matt Reeves sera cette fois à la production.

La série explorera les origines d’Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, et sa montée en puissance dans le monde criminel de Gotham City.