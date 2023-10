Samsung met à jour deux des Samsung Galaxy les moins chers avec le patch de sécurité d’octobre

La mise à jour Android d’octobre est déjà disponible sur les Samsung Galaxy A32 5G et Galaxy A33 5G de différentes régions du monde avec des versions de firmware se terminant par CWJ1 et CWJ2, respectivement.

La partie arrière du Samsung Galaxy A33 5G en noir / Image : AndroAall

Fidèle à sa promesse, Samsung continue de déployer la dernière mise à jour de sécurité Android sur les terminaux les plus populaires de son catalogue, parmi lesquels figurent certains des téléphones les moins chers de la famille Galaxy A comme les Galaxy A32 5G et Galaxy A33 5G qui sont arrivés sur le marché en 2021 et 2022 respectivement.

Ainsi, comme nous l’apprend SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre 2023 sur les Samsung Galaxy A32 5G et Galaxy A33 5G de différentes régions du monde et il est prévu que ce nouveau logiciel arrive sur les modèles du reste des pays au cours des prochaines semaines.

Les Samsung Galaxy A32 5G et Galaxy A33 5G reçoivent la mise à jour Android d’octobre

La mise à jour de sécurité Android correspondant au mois d’octobre est déjà disponible sur les Samsung Galaxy A32 5G et Galaxy A33 5G dans de nombreux pays avec des versions de firmware se terminant par CWJ1 et CWJ2, respectivement.

Dans les deux cas, ce nouveau firmware comprend le patch de sécurité d’octobre 2023, qui corrige plusieurs dizaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, dont deux ont été catégorisées comme « critiques », 24 ont une importance élevée et douze autres sont de priorité moyenne.

De plus, ce nouveau patch de sécurité corrige un certain nombre d’erreurs générales détectées dans One UI et améliore les performances et la stabilité des deux smartphones.

Une fois que cette mise à jour sera disponible dans le monde entier, vous pourrez vérifier si elle est déjà arrivée sur votre Galaxy A32 5G ou Galaxy A33 5G en accédant au menu Paramètres de votre appareil, puis en sélectionnant la section Mise à jour logicielle.

Une fois que cette nouvelle mise à jour de sécurité est disponible, vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour l’appliquer.