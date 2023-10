Moins de 200 euros : ce téléphone portable a tout ce dont tu as besoin et je ne peux que le recommander

Le smartphone chinois fait face à Xiaomi, avec une fiche complète et un prix très tentant.

Voici l’écran du realme 10.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir un bon smartphone de milieu de gamme qui vous permettra de profiter chaque jour. Nous parlons du realme 10, un smartphone très complet qui est à votre portée pour seulement 199 euros. Comme vous le savez déjà, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Si vous recherchez un bon smartphone de milieu de gamme équilibré et performant pour lequel vous n’avez pas à dépenser trop, ce realme 10 est un excellent achat. Il a un design attrayant, un écran de qualité, un processeur performant et 2 caméras avec lesquelles vous pourrez prendre de bonnes photos. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur ce smartphone chinois.

Tout ce que vous obtenez avec le téléphone realme

À l’avant de ce smartphone se trouve un bel écran AMOLED qui vous captivera dès le début. Il mesure 6,4 pouces et se déplace en douceur grâce à son rafraîchissement de 90 Hz, chaque toucher est un pur plaisir.

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 33W

NFC et prise jack pour les écouteurs

Sous son châssis se trouve le Helio G99, une puce que nous avons testée à de nombreuses reprises et avec laquelle vous n’aurez pas de problèmes de performances. Ces applications que vous utilisez sans arrêt fonctionneront parfaitement. Comme nous l’avons dit, vous obtenez un smartphone avec une intéressante capacité de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Vous pourrez également tirer parti de sa double caméra arrière sans crainte. La marque chinoise a fait un excellent travail, vous obtiendrez de bons résultats où que vous soyez avec son capteur principal de 50 mégapixels. Il n’est plus nécessaire d’avoir un smartphone à 1 000 euros pour prendre de bonnes photos.

Tous les smartphones offrant un bon rapport qualité-prix ne sont pas de Xiaomi ou de Samsung, il existe d’autres marques dans lesquelles vous pouvez avoir confiance pour moins de 200 euros. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le smartphone realme, il a exactement ce dont vous avez besoin pour en profiter pendant des années.

