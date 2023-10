Ces écouteurs de jeu Razer sont pour la PS5 et sont désormais en promotion sur Amazon

Les écouteurs de jeu en question sont les Razer Kaira X, conçus pour la PS5 mais compatibles avec d’autres systèmes tels que le PC ou la Nintendo Switch, par exemple.

La recherche de nouveaux écouteurs est souvent assez laborieuse car il y a un grand nombre d’options disponibles de nos jours, et de toutes sortes. C’est pareil si vous recherchez des casques de jeu, bien que par chance, nous pourrions avoir une très bonne alternative à prix réduit sur Amazon. Pour être précis, nous avons entre les mains un casque de jeu filaire Razer qui a déjà un coût abordable, mais maintenant il est bien plus intéressant et attrayant pour la grande majorité des consommateurs.

En particulier, il s’agit des écouteurs de jeu Razer Kaira X, qui sont compatibles avec la PS5, la Nintendo Switch, le PC, le Mac et les téléphones portables; et qui sont généralement proposés à un prix de 69,99 euros, à la fois sur Amazon et sur leur site officiel, bien que les deux plates-formes proposent des réductions. Cependant, l’offre qui nous intéresse le plus vient d’Amazon, car elle offre une remise de 29% et une réduction de 20 euros. En d’autres termes, vous pouvez maintenant obtenir ces casques Razer Kaira X au prix de 49,99 euros sur Amazon grâce à cette offre.

Comme vous pouvez le voir, il ne s’agit pas d’une réduction qui coupe le souffle, mais toute économie est bonne à prendre, d’autant plus que ces casques sont compatibles avec de nombreux appareils. De plus, n’oubliez pas que si vous souhaitez obtenir ces écouteurs de jeu, évalués à 4,3 étoiles, et que vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez profiter de livraison gratuite et rapide, les recevant dès demain si vous décidez de les acheter dès maintenant sur la boutique mentionnée.

Ces écouteurs de jeu Razer Kaira X, bien qu’ils soient compatibles avec tous les systèmes mentionnés précédemment, sont spécialement conçus pour la PlayStation 5, ce qui est clair en regardant leur design et leurs couleurs. D’autre part, ces casques ont des diaphragmes Razer Triforce de 50 mm qui peuvent accorder les hautes, moyennes et basses fréquences séparément. En réalité, selon la société elle-même, cela nous offre un son plus brillant et plus clair avec des aigus plus riches et plus puissants.

Nous pouvons également trouver un microphone cardioïde Razer Hyperclear, doté d’un design pliable, qui est capable de capturer la voix de manière très claire, tout en éliminant les sons venant des côtés et de l’arrière. De plus, à l’arrière de l’écouteur gauche se trouvent les commandes de volume et un bouton pour activer et désactiver le microphone. Ces Kaira X sont également très confortables, du moins selon Razer, car ils répartissent le poids de manière équilibrée et ont des coussinets en mousse à mémoire de forme respirante.

Cela dit, rappelez-vous que vous pouvez maintenant obtenir ces écouteurs de jeu Razer Kaira X au prix de 49,99 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous avons présentée dans cet article.

