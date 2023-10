Si vous voulez essayer HyperOS sur votre téléphone Xiaomi, la dernière mise à jour du MIUI Launcher vous le permet : ainsi, vous pouvez l’installer

Comme vous le savez déjà, hier Xiaomi nous a présenté son nouveau système d’exploitation appelé HyperOS, une révolution dans le secteur dont nous avons déjà analysé en détail la structure interne en révélant tous ses secrets. Cependant, pour l’instant, seuls les Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 pourront en profiter nativement, donc les utilisateurs en dehors de la Chine devront attendre.

Cependant, vous devez savoir que l’équipe de développement de MIUI a dû adapter son célèbre lanceur MIUI à la nouvelle interface de HyperOS dans sa dernière mise à jour V4.39.14.7422-10162205, donc heureusement, nous pourrons le tester dès maintenant sur nos appareils.

Une mise à jour avec des exigences que votre téléphone pourrait ne pas remplir

La première chose à prendre en compte lors de l’installation de cette nouvelle version du lanceur MIUI est qu’il est indispensable que vous ayez Android 13 installé sur votre téléphone, sinon cette mise à jour ne sera pas compatible et vous ne pourrez pas tester cette refonte apportée par le nouveau système d’exploitation de Xiaomi.



De plus, quelque chose d’intéressant que nous pouvons voir dans le journal des changements de ce logiciel est que cette version apporte différentes corrections d’erreurs et des améliorations du système qui nous offriront une meilleure expérience avec le téléphone, donc c’est un ajout que la plupart d’entre vous apprécieront certainement.

Par conséquent, si vous répondez à toutes les exigences et que vous souhaitez installer cette mise à jour sur votre téléphone Xiaomi, tout ce que vous avez à faire est de télécharger le fichier APK de cette version et l’installer comme n’importe quelle autre application, une procédure simple à exécuter et fortement recommandée pour que tout fonctionne au mieux.

Source | Xiaomi Today