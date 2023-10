Le grand mensonge d’Apple sur sa vie privée que personne n’a découvert depuis trois ans

La vie privée des iPhone d’Apple remise en question : l’entreprise a menti sur une fonctionnalité et personne ne s’en est rendu compte avant trois ans

La vie privée des iPhone d’Apple remise en question par une fonctionnalité qui cache l’adresse MAC.

Apple est l’une des plus grandes entreprises du monde. Les activités de Cupertino comprennent à la fois des smartphones, des tablettes, des écouteurs, des ordinateurs et des produits numériques. Ce qui rassemble tout ce qu’Apple propose, c’est la vie privée, un point sur lequel ils insistent lors de chaque présentation de l’iPhone. La réalité est que Apple a menti sur la vie privée de ses appareils.

Qu’est-il arrivé à la vie privée des appareils Apple ? La société a fait une fausse affirmation sur sa fonction qui cache l’adresse MAC sur les iPhone au cours des trois dernières années. Cette fonction a été introduite en 2020 avec iOS 14 et la vérité n’a été révélée que maintenant.

Apple a menti sur la vie privée de ses iPhone

Cette fonctionnalité avait une seule fonction : cacher l’adresse MAC de l’appareil et partager un identifiant différent lorsqu’une connexion WiFi est établie. Cependant, grâce à une enquête menée par Tommy Mysk, il a été découvert que tout cela était un pur mensonge.

Apple a déjà résolu le problème. L’arrivée d’iOS 17.1 a mis fin au partage des adresses MAC des iPhone lorsque l’appareil se connecte à un réseau WiFi. Le problème est énorme, à la fois en raison du mensonge d’Apple et des risques qu’il a entrainés.

La vie privée est un sujet extrêmement important pour les utilisateurs, Apple étant l’une des entreprises les plus en pointe dans ce domaine et se vantant d’offrir des appareils plus sécurisés que les téléphones Android. La réalité est différente des affirmations d’Apple.

Pourquoi est-il dangereux de partager l’adresse MAC ? Elle est un identifiant unique de 48 bits correspondant à une carte ou un dispositif réseau. En d’autres termes, il s’agit d’une sorte de carte d’identité de l’équipement sur le réseau et qui, logiquement, ne doit pas être partagée à la légère.

Apple a menti et les utilisateurs n’ont pas remis en question les informations fournies par l’entreprise. Le chercheur qui a révélé cette affaire a affirmé que la fonction d’Apple pour cacher l’adresse MAC a été inutile depuis son lancement.

Les tests effectués ne permettent pas de déterminer si Apple était consciente de son mensonge, bien que cela soit probable. On ne sait pas encore si un utilisateur a décidé de porter plainte contre la société pour ce mensonge. Il faudra attendre pour voir comment cette situation évolue.