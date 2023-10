Xiaomi présente une télévision de 85 pouces avec écran mini LED coûtant moins de 1 300 euros

La nouvelle Xiaomi TV S Pro 85 est équipée d’un écran mini LED de 85 pouces avec une résolution 4K, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne, ainsi qu’un système audio composé de deux haut-parleurs stéréo de 15W chacun.

Voici à quoi ressemble la Xiaomi TV S Pro 85, la nouvelle télévision intelligente haut de gamme du géant chinois

Le catalogue des télévisions de Xiaomi ne cesse de s’agrandir de semaine en semaine et si il y a tout juste 7 jours nous vous parlions du lancement de la Xiaomi TV A Pro 85, une télévision de 85 pouces qui coûte moins de 800 euros au taux de change, maintenant le géant chinois vient d’annoncer dans son pays natal une nouvelle télévision intelligente haut de gamme, la Xiaomi TV S Pro 85.

La Xiaomi TV S Pro 85 est une télévision haut de gamme qui se distingue par un écran mini LED de 85 pouces et qui arrive sur le marché avec un prix imbattable : moins de 1 300 euros au taux de change.

Xiaomi TV S Pro 85, toutes les informations

La Xiaomi TV S Pro 85 est une télévision haut de gamme où le grand protagoniste est un écran mini LED de 85 pouces qui possède plus de 1 440 zones d’éclairage indépendantes, avec une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 2 400 nits.

De plus, cet écran est compatible avec les normes Dolby Vision Atmos, HDR10+ et IMX Enhanced et dispose de la technologie AMD Freesync Premium Pro, qui vous permettra de jouer à des jeux vidéo avec une latence de seulement 2 ms.

Sous le capot de la Xiaomi TV S Pro 85, on trouve un processeur A73 à quatre cœurs bien soutenu par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

Quant au reste des fonctionnalités de cette nouvelle télévision haut de gamme de Xiaomi, il convient de souligner qu’elle dispose d’un système audio composé de deux haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos de 15W chacun, d’une connectivité étendue grâce au Wi-Fi 6, au NFC, à deux ports HDMI 2.1, un port HDMI 2.0, un port USB 3.0, un port USB 2.1, un port Ethernet et du système d’exploitation HyperOS.

Xiaomi TV S Pro 85 : disponibilité et prix

La Xiaomi TV S Pro 85 est déjà disponible à l’achat en Chine au prix de 9 999 yuans, soit environ 1 297 euros au taux de change et on ne sait pas encore si cette impressionnante télévision arrivera sur le marché mondial ou si, au contraire, elle sera exclusive au pays asiatique.