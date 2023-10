Ce brutal haut de gamme Samsung baisse son prix de 300 euros

Tu ne manqueras de rien avec le smartphone de Samsung, c’est un véritable haut de gamme avec beaucoup à offrir.

Le magnifique devant du Samsung Galaxy S23.

Vous n’avez pas mal lu, ce n’est pas une blague. L’un des meilleurs smartphones de l’année chute de prix, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S23 avec une remise de 300 euros sur sa version la plus puissante, avec 256 Go de stockage. Tout cela grâce à Amazon, qui propose également une livraison rapide et totalement gratuite si vous êtes membre Amazon Prime.

Nous parlons d’un téléphone extrêmement complet qui est toujours vendu pour 779 euros sur la boutique officielle de Samsung. Vous avez l’opportunité de l’obtenir au meilleur prix, mais il ne sera disponible que pour une durée limitée. Peu importe le type d’utilisateur que vous êtes, vous ne pouvez pas vous tromper avec notre protagoniste, nous vous racontons tout à son sujet.

Achetez le téléphone Samsung avec une grande remise

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Écran de 6,1″ Dynamic AMOLED Full HD+ et 120 Hz

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire

3 caméras arrière

Batterie de 3 900 mAh et charge de 25W

NFC et 5G

À l’avant de la bête coréenne se trouve un écran compact mais de grande qualité. Vous pourrez profiter d’un confortable écran de 6,1 pouces sans sacrifier le niveau élevé des écrans Samsung. Il offre des couleurs éclatantes et se déplace avec une fluidité totale, ces 120 Hz de rafraîchissement ne passent pas inaperçus.

Le cerveau chargé de faire fonctionner parfaitement tout cela est l’un des chips fabriqués par Qualcomm, le génial Snapdragon 8 Gen2. Êtes-vous un joueur ? Utilisez-vous des applications d’édition lourdes ? Vous n’aurez à vous soucier de rien, le processeur américain est une bête capable de tout gérer en toute aisance.

Samsung est également un expert des caméras de ses smartphones, qui sont toujours parmi les meilleurs de l’année. Vous pourrez vous mettre en valeur chaque jour avec les trois caméras arrière de ce Galaxy : elles comprennent un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels et une caméra pour vos photos en mode portrait.

L’automne est un bon moment pour regarder en arrière, pour penser à l’un des haut de gamme qui ont vu le jour en début d’année. Leurs successeurs sont encore à quelques mois de distance, mais ces appareils sont déjà devenus plus abordables et de véritables friandises. Vous avez pu le constater avec ce Samsung Galaxy S23, c’est une option puissante.

