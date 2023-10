L’application Diario ne sera pas disponible sur l’iPad et le Mac le jour de sa sortie

Il a été découvert que l’application Journal ne sera compatible qu’avec l’iPhone… du moins à court terme.

L’application Journal ne sera pas disponible sur l’iPad et le Mac

L’application Journal a été annoncée lors de la WWDC 2023, mais a été retardée. Cependant, il reste moins de temps avant de pouvoir en profiter car elle est présente dans la première version bêta d’iOS 17.2. Cela dit, il semble que le jour du lancement, elle ne sera pas disponible sur l’iPad et le Mac.

L’application Journal sera exclusive à l’iPhone le jour du lancement d’iOS 17.2

La première version bêta d’iOS 17.2 inclut l’application Journal afin que les développeurs et les testeurs publics puissent l’essayer et la rendre prête pour la version finale. Cependant, contre toute attente, la nouvelle application Journal n’est pas présente dans les versions bêta de l’iPad et du Mac. Ce qui pourrait signifier qu’elle ne sera pas disponible le jour du lancement sur ces appareils.

Lors de l’installation d’iPadOS 17.2 Beta 1 ou macOS Sonoma 14.2 Beta 1, la nouvelle application Journal n’est pas installée par défaut et si vous essayez de l’installer depuis l’App Store, une erreur survient. Elle n’est disponible que sur l’iPhone par défaut lors de l’installation de la version bêta d’iOS 17.2.

D’après les vérifications effectuées par 9to5mac dans le code de la version bêta, la nouvelle application Journal est uniquement compatible avec l’iPhone pour l’instant. Cela pourrait signifier qu’elle ne sera pas compatible avec l’iPad ou le Mac dans un avenir proche et qu’elle ne sera pas présente sur ces appareils le jour du lancement.

Bien qu’il ait été découvert dans le code que l’application n’est pas compatible avec iPadOS et macOS Sonoma, il est vrai que des références à la version pour l’iPad et le Mac ont également été trouvées, mais elle se trouverait à un stade expérimental, une autre raison de croire qu’elle ne sera pas disponible le jour du lancement ni à court terme.

iOS 17.2 apporte de nombreuses nouveautés telles que les nouvelles listes collaboratives d’Apple Music, la liste de chansons favorites du service, l’application Journal, ainsi que la possibilité de réagir avec des stickers aux messages d’iMessage, entre autres choses.