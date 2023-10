Les casques Bose dont vous avez besoin aujourd’hui bénéficient d’une réduction de 100 euros et d’un étui de voyage offert

C’est une excellente option et une alternative à d’autres modèles beaucoup plus chers, et Bose est une garantie de qualité sonore.

Les Bose QuietComfort 45 sont bien plus que de simples écouteurs circum-auriculaires pour la musique.

Vous avez besoin de casques Bluetooth de haute qualité et vous voulez économiser de l’argent ? Il existe de nombreux fabricants de premier plan avec plusieurs modèles coûtant autour de 300 à 400 euros, que nous pourrions recommander, mais aujourd’hui je veux vous montrer les Bose QuietComfort 45 qui sont passés de 349,95 à 242 euros sur Amazon. Nous les avons également vus à 289 euros chez Fnac.

Bose est synonyme de qualité sonore, mettant fortement l’accent sur les aigus tout en équilibrant les graves et les médiums. Ils conviennent parfaitement non seulement à la musique de tous les styles, mais aussi au cinéma. De plus, non seulement ils peuvent être utilisés via Bluetooth, mais aussi via un câble, ce qui prolonge la durée de vie de leur batterie. De plus, ils sont un excellent choix parmi les écouteurs à réduction de bruit.

Achetez des écouteurs Bose avec une réduction limitée de 100 euros

Tout d’abord, je voudrais parler de leur apparence physique. À première vue, ils peuvent sembler entièrement construits en plastique, mais ce n’est pas le cas. Le bandeau extrêmement résistant est recouvert de nylon et son intérieur est en fibre de verre anti-chocs. Les coussinets recouverts de similicuir ont un effet mémoire et sont très doux pour être portés toute la journée. De plus, ils ne pèsent que 240 grammes.

Ces écouteurs Bluetooth Bose utilisent l’architecture acoustique TriPort pour traiter l’audio en haute fidélité. À partir de l’application Bose Music, vous pouvez également ajuster le son avec divers égaliseurs ou créer les vôtres pour chaque genre musical ou contenu audiovisuel.

Lorsque vous les utilisez pour passer des appels téléphoniques, ces écouteurs intègrent 4 microphones. Ils isolent complètement votre voix du bruit ambiant. Cela se traduit par des appels d’une grande clarté, même lorsque vous êtes dans la rue par une journée venteuse. Cette fonction n’est pas uniquement destinée aux appels, elle est également utile pour écouter de la musique sans être dérangé.

La batterie intégrée à ces écouteurs nous permet de bénéficier d’environ 22 heures de lecture continue avec une seule charge de 2,5 heures. Nous avons également une charge rapide, où une charge de 15 minutes nous donne 3 heures d’utilisation supplémentaires. Ils se chargent via le port USB-C qu’ils intègrent. Et si vous voulez qu’ils durent plus longtemps, vous pouvez les utiliser avec un câble Jack 3,5 mm également.

Et, ce n’est pas tout, nous aurons également accès à notre assistant vocal, celui que nous avons sur notre téléphone. Que ce soit Siri ou Google Assistant, nous pouvons lui demander d’appeler un contact ou de jouer une chanson depuis n’importe quelle application de musique que vous avez installée.

➡️ Voir l’offre Bose QuietComfort 45

Au niveau physique, ils sont dotés d’un bouton pour les mettre en mode d’appairage, de boutons de volume et d’alimentation, ainsi que d’un autre pour activer l’assistant virtuel. Ils sont très faciles à utiliser, compatibles avec tous les systèmes d’exploitation ou appareils de lecture, et vous surprendront par la puissance sonore qu’ils délivrent.

