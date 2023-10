Découverte accidentelle d’un semi-conducteur superatomique : bat record de vitesse et dessine l’avenir

Les scientifiques qui l’ont découvert sont encore extrêmement surpris.

Pour expliquer le phénomène, ils ont pris l’exemple du lièvre et de la tortue

Les semi-conducteurs sont tout dans le monde de la technologie. En réalité, le contrôle et la production sont si minuscules que toute la planète dépend d’une entreprise pour fabriquer les puces qui sont élaborées à partir d’eux. De plus, il existe une barrière qui empêche de nombreuses entreprises de pouvoir passer à la technologie des 3 nanomètres en raison de l’instabilité des semi-conducteurs à cette échelle.

Maintenant, une équipe a découvert par accident un semi-conducteur superatomique capable de voyager à des vitesses record, au point qu’il pourrait révolutionner le monde de la technologie. Le plus curieux dans tout cela, c’est qu’il a été trouvé par accident alors qu’ils cherchaient exactement l’inverse.

Découvert par accident

Dans une publication de la revue Science, un groupe de chercheurs de l’Université de Columbia a découvert un nouveau semi-conducteur aux propriétés très intéressantes : il est un million de fois plus rapide que les autres semi-conducteurs et possède des propriétés superatomiques qui l’aident dans cette mission.

Pour expliquer le phénomène, ils ont utilisé la métaphore de la tortue et du lièvre qui fait partie de notre imaginaire collectif. En grande partie, cela est dû au fait que c’était un accident. Avec Re 6 Se 8 Cl 2, ils ne cherchaient pas un semi-conducteur de ce type, mais ils voulaient exactement l’inverse**.

C’était tout le contraire de ce que nous attendions. Au lieu du mouvement lent auquel nous nous attendions, nous avons vu la chose la plus rapide que nous n’avons jamais vue – Milan Delor, professeur de chimie à l’Université de Columbia

Après cette découverte, ils ont travaillé dessus pendant deux ans et ont bénéficié de l’aide de plusieurs doctorants. Ils ont dû développer un microscope avancé avec une résolution spatiale et temporelle extrême, ainsi qu’un modèle de mécanique quantique capable de fonctionner et d’expliquer les observations.

La question est que ces particules sont rapides mais elles ne sont stimulées par rien, elles bougent à leur propre rythme, c’est pourquoi ils ont utilisé la fable de la tortue et du lièvre pour la comparer. La tortue est constante, tandis que le lièvre, qui dans ce cas serait le silicium, est extrêmement rapide mais inconstant.