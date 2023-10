Super Mario Bros. Wonder est un véritable succès : il triomphe au Japon et est la meilleure première de la saga en Europe

Les dernières nouvelles du plombier le plus célèbre de l’industrie du jeu vidéo connaissent un véritable succès parmi les joueurs du monde entier.

Super Mario Bros. Wonder connaît un grand succès depuis sa sortie

Sans aucun doute, et avec d’autres grandes sorties de ce mois d’octobre comme Assassin’s Creed Mirage et Alan Wake 2, les deux principales sorties ont été Marvel’s Spider-Man 2 et Super Mario Bros. Wonder, qui est précisément le jeu dont nous allons vous parler dans ce post. La raison? Eh bien, ce n’est pas seulement que le jeu est spectaculaire, ce qu’il est, mais aussi que la nouvelle de Nintendo est un véritable succès depuis son arrivée le 20 octobre dernier, enchantant les critiques et les joueurs.

En réalité, Super Mario Bros. Wonder est déjà le titre de la franchise de la grande N qui s’est vendu le plus rapidement en Europe, quelque chose qui a été confirmé par le compte officiel de X (anciennement Twitter) de Nintendo. Cependant, ce message a été supprimé pour une raison quelconque. Cependant, grâce à d’autres médias, nous savons ce qui a été commenté dans ce post. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est également important de mentionner que le jeu Nintendo Switch a également fait des ravages au Japon (via Gematsu), comme prévu.

Super Mario Bros. Wonder est un succès total pour Nintendo

Quant aux ventes du jeu en Europe, nous pouvons dire que le message supprimé sur X a été partagé par Nintendo Europe, et ils indiquaient qu’au cours de ses trois premiers jours de vente, Super Mario Bros. Wonder avait réussi à vendre plus que n’importe quel autre jeu de la franchise. On suppose que ce record inclut toutes les versions du jeu, c’est-à-dire à la fois sa version physique et numérique. D’autre part, il convient de mentionner que le jeu dans sa version physique est le troisième jeu Mario le plus vendu au Royaume-Unis, dépassé uniquement par Super Mario Odyssey et Super Mario 3D All-Stars.

En dehors de cela, bien que nous n’ayons pas les données sur le jeu aux États-Unis, nous pouvons également affirmer que ce jeu a été un véritable succès au Japon lors de ses premiers jours de vente. Super Mario Bros. Wonder a déjà vendu plus de 638 634 unités sur le marché japonais. Ce chiffre est encore plus remarquable si l’on considère que Marvel’s Spider-Man 2 a vendu 77 348 exemplaires dans le pays mentionné, une différence notable entre les deux jeux.

Il est indéniable que Mario reste une icône de l’industrie du jeu vidéo, et que ce soit au Japon, en Europe ou dans le reste du monde, Super Mario Bros. Wonder est l’un des titres les plus importants sortis en 2023 et ces dernières années également.