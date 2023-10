Il n’y aura pas d’Apple Watch Ultra en 2024, selon Ming-Chi Kuo

Il n’y a pas de signes de développement, si cela ne change pas en décembre, nous ne verrons pas une nouvelle Apple Watch Ultra en 2024.

Nous ne verrions pas une nouvelle Apple Watch Ultra en 2024

Il n’y aura pas Apple Watch Ultra en 2024, comme le souligne l’analyste Ming-Chi Kuo dans son dernier rapport. Selon Kuo, il n’y a pas de signes qu’Apple développe une nouvelle génération en ce moment, ce qui laisse penser qu’une nouvelle génération ne serait pas lancée. Cela pourrait être logique étant donné qu’il s’agit d’un produit très mature à l’heure actuelle.

Apple a lancé l’Apple Watch Ultra pour la première fois en 2022 avec un écran plus grand et plus lumineux, un nouveau design avec un boîtier en titane de 49 mm, des fonctionnalités pour les athlètes extrêmes, ainsi qu’une batterie offrant une plus grande autonomie. Cette année, cependant, nous n’avons pas vu beaucoup de nouveautés dans l’Apple Watch Ultra 2.

Les chances de voir une nouvelle Apple Watch Ultra en 2023 sont nulles

La société de la pomme planifie ses appareils longtemps à l’avance et pour le moment rien n’indique qu’elle développe une nouvelle Apple Watch Ultra. Selon Ming-Chi Kuo, si cette situation ne change pas en décembre, cela confirmerait qu’il n’y aura pas de nouvelle génération l’année prochaine.

Si l’Apple Watch Ultra n’est pas renouvelée l’année prochaine, l’analyste estime que c’est parce qu’Apple a besoin de plus de temps pour développer de nouvelles fonctionnalités de santé et résoudre les problèmes de production des écrans micro-OLED. Rappelons qu’une Apple Watch Ultra avec un écran micro-OLED de plus grande taille serait lancée en 2025 ou 2026.

Cette prédiction intervient peu de temps après le lancement de l’Apple Watch Ultra de deuxième génération. Un appareil qui était une mise à jour mineure de la première génération, incluant un écran avec 50% de luminosité en plus, un nouveau processeur S9, la fonction double tap qui a été introduite dans watchOS 10.1, des nouveautés dans Siri et une mémoire de stockage de 64 Go.

Un appareil comme l’Apple Watch Ultra n’a pas besoin d’être renouvelé chaque année. Un renouvellement tous les deux ans avec plus de nouveautés lui conviendrait même mieux si l’on prend en compte son prix. Nous verrons si la situation change d’ici septembre et si nous finissons par voir ou non une nouvelle Apple Watch Ultra de troisième génération l’année prochaine.