Les Xiaomi 14 ont un plan fou pour créer du stockage à partir de rien avec HyperOS

Hier, l’événement Xiaomi a eu lieu, au cours duquel la naissance de plusieurs produits de la marque a été annoncée. L’innovant HyperOS est monté sur scène et nous a montré ce que Xiaomi est capable de faire lorsque Android est utilisé uniquement pour l’essentiel, et se consacre à la création d’un nouveau système d’exploitation. Nous avons également fait connaissance avec les premiers smartphones à l’adopter, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, ainsi que leur première montre, la Xiaomi Watch S3.

Cependant, il y a eu une donnée lors de la présentation qui a attiré notre attention, même si tout s’est déroulé en chinois, la langue natale de l’équipe de Xiaomi. La société a insinué sur scène que les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro se préparaient à nous mentir. Un mensonge pieux, bien sûr, qui serait en notre faveur. Xiaomi a révélé qu’ils voulaient que leurs téléphones nous offrent plus d’espace que ce qu’ils nous vendent grâce à une astuce ingénieuse développée par HyperOS. Et c’est un super truc que nous adorons.

Les Xiaomi 14 vont nous mentir en nous disant que nous avons moins de mémoire réelle



Nous sommes assez habitués au fait que un plus un égal deux. Certes, il y a des astuces mathématiques pour que cela ne soit pas toujours le cas, mais convenons tous que nous ne changerons pas la base numérique de notre existence. Un plus un égal deux, et 256 Go sont 256 Go. Ici et sur la Lune. Cependant, il semble que Xiaomi veut nous montrer que, en réalité, 256 Go sont plus que 256 Go. Cela semble fou, mais ce ne l’est pas. Du moins, pas aux yeux des ingénieurs de Xiaomi, comme l’a mentionné Lei Jun.

Le PDG de Xiaomi a expliqué sur son compte Weibo que l’annonce faite lors de la présentation n’était ni une faute de frappe ni une folie. Xiaomi a déclaré sur scène que ses Xiaomi 14 avec 256 Go auraient en réalité 264 Go. Soit 8 Go de plus. Et que les modèles avec 512 Go auraient en réalité 528 Go. Soit 16 Go de plus. Cela peut sembler étrange, mais cela s’explique par la façon dont les puces mémoire pour téléphones mobiles et autres appareils sont fabriquées. Et Jun l’a expliqué.

« Peut-être que les 256 Go deviendront 264 Go à l’avenir. C’est surprenant lorsque vous y réfléchissez. Notre monde a vraiment besoin d’ingénieurs remarquables qui osent innover et briser les règles pour rendre notre monde meilleur. » – Lei Jun

Xiaomi va utiliser les « fonds réservés » de la mémoire NAND



Il semble que les fabricants de mémoire flash NAND utilisent quelque chose appelé OP, qui signifie « Over-Provisioning ». Cela consiste à réserver un espace de capacité sur chaque puce que les utilisateurs ne peuvent pas utiliser et qui, en pratique, disparaît de toutes les lectures de la mémoire. Les fabricants étiquettent la mémoire comme étant de 256 Go ou de 512 Go, les smartphones et autres appareils lisent ce chiffre et c’est tout. Mais l’espace libre est toujours là, et il est logique qu’il existe.

Il est rapporté par MyDrivers que cet espace supplémentaire, caché pour l’utilisateur, est utilisé pour différentes tâches d’optimisation, d’équilibrage de l’usure de la mémoire elle-même, de collecte des déchets, de cartographie des blocs défectueux, etc. Il s’agit en quelque sorte d’un espace de sécurité que la mémoire garde pour son propre processus interne. Et Lei Jun a annoncé que HyperOS va libérer cet espace pour tous les utilisateurs. Mais ce sera « secret ». Ou du moins, cela ne sera pas indiqué sur la boîte des Xiaomi 14.

HyperOS sera capable de tirer parti de l’espace réservé des mémoires NAND et de le mettre au service des utilisateurs.

« Nous avons une idée folle », raconte Lei Jun sur son compte Weibo. « Pouvons-nous optimiser l’algorithme et réécrire le firmware du système pour économiser de l’espace ? » Faisant référence au firmware de son nouveau HyperOS, le système présenté hier pour remplacer Android sur les terminaux Xiaomi. « Nous avons immédiatement commencé à le modifier et avons créé un prototype de produit et nous avons découvert que c’était faisable. Combien pouvons-nous économiser ? 8 Go ! », poursuit Lei Jun.

Le PDG de Xiaomi a révélé que les ingénieurs de la marque ont découvert que les puces de 256 Go disposent en réalité de 10 Go supplémentaires, dont 8 Go peuvent être utilisés sans risque. Autrement dit, les Xiaomi 14 avec 256 Go auront en réalité 264 Go. « N’est-ce pas incroyable ? », ajoute Jun. De plus, pour les puces de 512 Go, il y aura également de bonnes nouvelles, car il sera possible d’ajouter 16 Go supplémentaires, les transformant ainsi en solutions de stockage effectives de 528 Go. Des chiffres totalement nouveaux pour l’industrie grâce à Xiaomi.

Ainsi, les Xiaomi 14 vont nous mentir. Les boîtes indiqueront qu’ils sont disponibles en modèles de 256 Go et de 512 Go, mais en réalité nous aurons 8 Go supplémentaires sur le premier modèle et 16 Go supplémentaires sur le second. Si seulement tous les mensonges étaient comme ça, pour nous donner du stockage supplémentaire. Et si l’on ajoute à cela le fait que HyperOS sera extrêmement léger, encore plus que le iOS optimisé d’Apple, nous aurons encore plus d’espace pour nous. Quelle nouvelle extraordinaire !