Ces écouteurs Bluetooth de Sony ont une annulation de bruit et coûtent maintenant moins de 90 euros

Les écouteurs en question sont les Sony WH-CH720N et sont réduits de plus de 60 euros sur Amazon.

Sur Amazon, il y a toujours beaucoup de produits en promotion parmi lesquels choisir, bien qu’il soit toujours plus facile lorsque vous allez acheter avec une idée plus ou moins fixe. Si votre idée est de chercher un casque Bluetooth circum-auriculaire qui soit bon et qui ne vous coûte pas les yeux de la tête, vous pourriez être chanceux, car nous avons entre nos mains un casque Sony qui a actuellement un prix beaucoup plus abordable que d’habitude. Les écouteurs en question sont les Sony WH-CH720N.

Ces Sony WH-CH720N sont des écouteurs Bluetooth qui se trouvent généralement à un prix de 150 euros, tant sur leur site officiel que sur Amazon (en réalité, dans ce dernier store, le prix est de 149,99 euros). Cependant, ce prix a été réduit sur Amazon, car nous pouvons bénéficier d’une réduction de 41%, ce qui nous laisse avec une réduction d’environ 61 euros. Par conséquent, ces écouteurs Sony WH-CH720N coûtent actuellement 88,90 euros sur Amazon grâce à cette offre plus qu’intéressante. Vous pouvez également les trouver au même prix sur PcComponentes.

Comme vous pouvez le voir, ces écouteurs ont une réduction très intéressante, surtout si vous recherchez réellement de nouveaux écouteurs. Il convient de mentionner que ces écouteurs, évalués à 4,5 étoiles, sont réduits dans leurs trois couleurs disponibles, bien que pas exactement avec la même réduction. De plus, rappelez-vous que si vous êtes client d’Amazon Prime, vous pouvez profiter de la livraison gratuite et rapide, les recevant dès demain si vous les achetez maintenant dans le store qui est le protagoniste de ce post.

Ces Sony WH-CH720N sont des écouteurs Bluetooth circum-auriculaires de milieu de gamme, et ils ont également un design très soigné, ergonomique et léger. De plus, ils ont des haut-parleurs de 30 mm, avec une réponse en fréquence de 7 à 20 000 Hz. L’une de leurs caractéristiques principales est leur annulation active du bruit, qui, associée à leurs microphones multidirectionnels et à la technologie Precise Voice Pickup, peut nous offrir des appels clairs et sans interférences. En ce qui concerne l’autonomie de ces écouteurs, nous pouvons dire qu’elle nous offre jusqu’à 35 heures de lecture avec l’annulation active du bruit activée, bien qu’ils puissent nous donner jusqu’à 50 heures avec ladite fonction désactivée.

En ce qui concerne la connectivité de ces écouteurs, ils disposent du Bluetooth 5.2 pour pouvoir les connecter sans fil à notre téléphone mobile et à d’autres appareils compatibles. En réalité, il convient de mentionner qu’ils ont une portée de 10 mètres, ainsi qu’une connectivité multipoint, ce qui nous permet de les connecter à deux appareils en même temps. D’autre part, ils incluent un connecteur jack 3,5 mm et le câble pour les connecter, bien que si nous les utilisons avec un câble, nous ne pourrons pas profiter de leur annulation de bruit.

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Cela dit, rappelez-vous que ces écouteurs Bluetooth Sony WH-CH720N peuvent maintenant être à vous pour 88,90 euros sur Amazon grâce à cette promotion plus qu’intéressante que nous vous avons apportée dans ce post.

