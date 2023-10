Google Photos prépare une fonction qui te permettra d’avoir une galerie mieux organisée

Au cours des derniers mois, Google n’a cessé d’améliorer son application de sauvegarde de photos et de vidéos, Google Photos, avec de nouvelles fonctionnalités, et ainsi, après le lancement des Google Pixel 8, l’application de photos de la grande G a été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA comme Best Take, une fonctionnalité qui vous permet de remplacer l’expression faciale d’une personne sur une photo par celle d’une autre photo similaire, ou Magic Eraser, une option grâce à laquelle vous pourrez éliminer les bruits de fond gênants qui apparaissent dans les vidéos.

Eh bien, il semblerait que les améliorations de Google Photos ne s’arrêtent pas là, car une récente fuite vient de révéler que l’application de photos de la grande G travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra d’organiser beaucoup mieux votre galerie.

Le leakeur populaire AssembleDebug a récemment publié un post sur le réseau social X (l’ancien Twitter), que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il révèle qu’il a découvert dans le code de l’application Google Photos plusieurs chaînes faisant référence à une nouvelle fonction appelée ‘Photo Stack’.

« Change top pick or edit stack »

« Manage photo stacks anytime »

There will be a setting in the preference screen of Google Photos for this feature making it easier to turn it on/off.

Found in the Google Photos Version 59. Not sure when it will be rolled out. No luck with flag

