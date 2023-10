Instagram dans l’œil du cyclone pour sa relation avec l’insomnie, l’anxiété et la dépression infantile

Instagram provoque l’insomnie, l’anxiété et la dépression chez les mineurs: Meta se confronte à une action en justice pour connaître ces effets.

Instagram est nocif pour les mineurs: l’insomnie, l’anxiété et la dépression sont les effets qui se produisent lors de l’utilisation du réseau

Meta se retrouve entre le marteau et l’enclume. Instagram, sa poule aux œufs d’or, est associé à l’insomnie, l’anxiété et la dépression chez les mineurs. Les 33 procureurs de différents États américains veulent mettre fin à cette situation, et ils envisagent d’intenter une action en justice pour y parvenir.

L’addiction et les effets des réseaux sociaux chez les mineurs ne sont pas nouveaux. Ces dernières années, différentes études ont été réalisées qui mettent en relation les effets néfastes des réseaux sociaux sur le développement des personnes, maintenant ce qui est recherché, c’est d’agir.

Instagram est confronté à une action en justice pour causer des dommages aux mineurs aux États-Unis

Poursuivre Meta en justice n’est pas compliqué, en réalité, ce ne serait pas la première fois que Mark Zuckerberg se retrouve sur le banc des accusés. Cette situation a un aspect différent : les procureurs accusent Meta de connaître tous les effets néfastes de ses plateformes et d’accepter malgré tout la présence de mineurs sur celles-ci.

Le communiqué recueilli par Reuters explique comment Meta a incité les mineurs à participer activement à ses réseaux sociaux tels qu’Instagram, sachant que ces plateformes sont addictives. De plus, tout cela aurait été fait dans un seul but : le bénéfice économique de Meta et de Mark Zuckerberg.

Les plans de Meta pour ses réseaux sociaux sont clairs : assurer leur avenir. Il n’y a pas de meilleur moyen d’assurer la viabilité d’un projet, dans ce cas un réseau social, qu’avec un noyau d’utilisateurs composé de personnes mineures qui deviendront accros à la plateforme.

Meta a répondu tant au communiqué émis par les 33 procureurs qui s’unissent pour mettre l’entreprise en difficulté qu’aux médias. Mark Zuckerberg invite à la réflexion et à l’introspection, bien qu’il nie catégoriquement qu’ils ne se préoccupent pas du bien-être social.

Malgré les paroles de Mark Zuckerberg, la réalité est contraire. Meta est pleinement conscient des effets qu’il provoque chez les mineurs, des documents ayant été divulgués confirmant la connaissance de la plateforme sur le contenu recommandé et ses effets.

Meta est confronté à des sanctions pouvant atteindre jusqu’à 50 000 dollars par violation des lois étatiques. L’amende est une somme modeste pour l’entreprise, bien qu’elle puisse marquer un coup sur la table pour la société et changer complètement Instagram. Il ne reste qu’à attendre pour voir ce qui se passe.