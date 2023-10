iOS 17.2 confirme l’existence d’un système pour mettre à jour les iPhone scellés dans les Apple Store

Des références ont été trouvées dans le code de la première version bêta d’iOS 17.2, qui a été lancée hier.

iOS 17.2 apporte des surprises dans son code

Il y a quelques semaines, Mark Gurman de Bloomberg a révélé qu’Apple développe un système qui permet de mettre à jour les iPhones des Apple Store sans les sortir de leurs boîtes. Ce systèmeallume les appareils, installe la dernière version du système d’exploitation, puis les éteint à nouveau. Et il semble qu’il avait raison car la première bêta d’iOS 17.2 confirme l’existence de ce système.

Apple est capable de mettre à jour un iPhone sans ouvrir sa boîte

Comme l’a souligné l’analyste, Apple sera capable de mettre à jour les iPhones sans les sortir des boîtes dans les Apple Store, de manière sans fil, afin de les livrer aux consommateurs mis à jour. Il semble que la raison d’investir dans cela est de fournir une expérience utilisateur bien meilleure lors du démarrage de leur iPhone. De plus, commeles mises à jour de sécurité sont publiées régulièrement, la société pourrait également les déployer pour les utilisateurs.

Comme l’a découvert 9to5mac, la première version bêta d’iOS 17.2, qui a été lancée hier, confirme l’existence de ce système. Il y atrois nouveaux codes internes appelés FactoryOTALogger, FactoryOTANetworkUtils et FactoryOTAWifiUtils qui permettent les mises à jour logicielles sans fil via OTA (over the air, le même système que nous utilisons lors de la mise à jour vers une nouvelle version) en utilisant un périphérique externe spécial.

Cela permettrait à la société de mettre à jour les iPhones scellés des Apple Store en plaçant leurs boîtes sur un périphérique spécial. Ainsi, comme nous l’avons dit, il serait possible d’installer les mises à jour de sécurité publiées d’un jour à l’autre etde fournir des iPhones à jour aux clients. Cependant, ce périphérique ne sera disponible que dans les stores et ne sera pas commercialisé.

De plus, ce système serait également utilisé pour aider les utilisateurs àrestaurer leurs appareils sans avoir besoin de les connecter à un Mac. Si ces références sont présentes dans iOS 17.2, il est possible que ce nouvel appareil commence à être utilisé lorsque la version sera lancée dans quelques semaines.

Enfin, il convient également de noter qu’iOS 17.2 comporte d’autres nouveautés intéressantes telles que l’applicationJournal, la liste des favoris et les listes collaboratives sur Apple Music, ainsi que la possibilité d’utiliser n’importe quel emoji pour réagir aux messages iMessage.