Mauvaises nouvelles : si vous possédez l’un de ces téléphones Xiaomi, il est très probable que vous ne puissiez pas mettre à jour vers HyperOS

Il n’y avait pas que de bonnes nouvelles concernant HyperOS. Xiaomi a présenté hier son nouveau système d’exploitation avec les Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14, les premiers téléphones portables qui l’auront préinstallé en usine, et nous a également montré son calendrier de mises à jour officielles qui débutera cette même année 2023.

Cependant, grâce à l’équipe de Xiaomiui, nous avons également pu savoir quels seront les modèles qui ne pourront probablement pas être mis à jour vers ce nouveau logiciel, des dispositifs qui sont sur le marché depuis un certain temps et pour lesquels il n’est pas prévu de profiter de HyperOS et de rester à la version actuelle de MIUI qu’ils ont installée.

Si vous n’avez actuellement pas Android 13, il est très probable que vous ne puissiez pas mettre à jour vers HyperOS

Il est important de prendre en compte que cette liste que nous allons partager avec vous n’est en aucun cas confirmée par Xiaomi, de sorte que des modifications pourraient survenir à l’avenir. En réalité, la marque a annoncé que la série des Xiaomi Mi 10 pourra recevoir HyperOS, donc l’espoir ne doit pas être perdu pour les autres terminaux.

Cela dit, nous devons également être réalistes et vous dire qu’une des exigences que Xiaomi demande pour mettre à jour vers ce système d’exploitation est que le téléphone dispose actuellement d’une version de MIUI avec au moins Android 13, donc si nous avons une version antérieure à ce système, nous ne pourrons pas mettre à jour.

Cela étant dit, nous vous présentons ci-dessous la liste complète des appareils Xiaomi, Redmi et POCO qui, malheureusement, ne pourront pas recevoir HyperOS une fois qu’il commencera à être déployé:

Redmi K30 5G

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30i

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

POCO F2 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi 10X 5G

Redmi 10X

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO X2

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

POCO C50

POCO C40

