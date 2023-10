Minimum historique dans la gamme premium : un super appareil photo, 12 Go de RAM et Android 14

Le terminal de Google est l’un de ceux qui a une super durée de vie grâce à la mise à jour officielle.

Le Pixel 7 Pro est une excellente option à ce prix, avec la sortie du Pixel 8 Pro qui coûte 400 euros de plus.

Voulez-vous avoir l’un des meilleurs appareils photo du marché sur votre téléphone portable? Eh bien, je crains que vous deviez dépenser beaucoup d’argent. Cependant, avec la sortie sur le marché du Pixel 8 Pro, beaucoup ont opté pour la génération précédente, pour laquelle bien qu’il y ait de légères différences et évolutions, la différence de prix est de 400 euros.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le Pixel 7 Pro pour 679 euros sur AliExpress Store, alors que le Pixel 8 Pro coûte officiellement 1099 euros dans sa version de base. En raison de la grande différence de 400 euros entre les deux, et avec seulement un an d’écart et de légères évolutions, je choisirais la septième génération. Il semble qu’il ne reste que l’unité de couleur verte et dorée à envoyer en France. Vous pouvez également le chercher sur Amazon, mais son prix n’est pas réduit cette fois-ci.

Obtenez le Pixel 7 Pro avec une grosse réduction

Le Pixel 7 Pro est mon téléphone personnel depuis six mois et je suis ravi. Bien qu’au début, avec Android 13, la batterie était son point faible, maintenant avec la mise à jour vers Android 14, miraculeusement, la batterie est l’un de ses points forts. Avec sa batterie de 5000 mAh, il peut maintenant nous offrir une journée et demie d’autonomie, soit environ 7 à 8 heures d’écran. Il bénéficie d’une charge « rapide » de 30 W et d’une charge sans fil de 23 W.

Le design et l’impression qu’il donne sont quelque chose d’exceptionnel. Son corps en alliage d’aluminium et Gorilla Glass Victus le rendent froid au toucher et magnifique à utiliser au quotidien. Ce n’est pas le téléphone portable avec la meilleure prise du marché, sans aucun doute, mais son épaisseur de 8,9 mm et son poids robuste de 212 grammes font de l’expérience avec lui une expérience fantastique.

Un autre point positif est son écran OLED de 6,7″ avec une résolution 2K+. Il dispose d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, d’une luminosité maximale de 1500 nits, d’un verre arqué sur les côtés, d’un capteur d’empreintes intégré et du Gorilla Glass Victus pour le protéger. Il offre une excellente visualisation de tout contenu.

L’un des domaines dans lesquels ce téléphone se démarque le plus est la photographie. Ce Pixel 7 Pro est équipé d’un triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique, capteur Samsung GN1 de 50 MP f/1.85, objectif grand angle Sony de 12 MP avec un angle de vue de 125 degrés et téléobjectif Samsung de 48 MP. Son objectif frontal Samsung de 10,8 MP fait un travail spectaculaire en matière de photos portrait. C’est l’un des appareils photo vedettes avec 147 points au test DxOMark.

Ce n’est pas le téléphone portable le plus puissant du marché et ce n’est pas nécessaire. Ce Pixel intègre le processeur Google Tensor 2 de 5 nm avec une mémoire RAM de 12 Go et un stockage interne de 128/256 Go. Cela lui suffit pour dépasser largement les 830 000 points au test Antutu et offrir des performances exceptionnelles dans toutes les tâches et applications.

Enfin, en termes de connectivité, il dispose de la 5G, du NFC, de la double SIM (avec eSIM), du GPS, du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2. Un autre aspect différenciateur est la possibilité de l’utiliser comme une batterie externe avec sa fonction de charge inversée, que ce soit par câble ou sans fil.

